Você sabia que dá para visitar um spa pelo SUS?

Sim, é possível ir ao spa por meio do SUS. Isso porque, de uns anos para cá, este tipo de estabelecimento não é mais sinônimo apenas de beleza ou relaxamento, mas também de saúde. Hoje, os spas oferecem cada vez mais Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

Institucionalizadas, as PICS fazem parte do Sistema Único de Saúde e consistem em terapias complementares que visam prevenção e promoção da saúde. Entre 2022 e 2024 o Ministério da Saúde viu o uso delas aumentar em 70%.

Pelo SUS, dá pra fazer até yoga e aromaterapia, práticas cuja procura aumentou em 290% e 181% respectivamente. Esses dados refletem o crescente interesse dos brasileiros pela medicina integrativa, autocuidado e estilo de vida saudável. Observando este movimento, alguns spas passaram a se adaptar.

Crenoterapia: o tratamento com águas termais questa sendo resgatado por spas brasileiros

A crenoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as propriedades medicinais das águas minerais como tratamento. O Balneário SPA São Lourenço, em Minas Gerais, é um dos estabelecimentos que se destaca pelo resgate desta prática que, também, está inclusa na lista das PICS.

Para comemorar seus 90 anos, o Balneário acaba de lançar um portfólio ampliado, com novos pacotes que se somam aos mais de 20 tratamentos oferecidos. Um dos principais objetivos no desenvolvimento destes, foi resgatar a tradição da crenoterapia e permitir o atendimento de pacientes do SUS, integrando terapias tradicionais às políticas públicas de saúde.

A razão está no objetivo de criar diferencial e posicionar-se melhor no mercado, seguindo as mudanças no comportamento dos brasileiros. “Durante muito tempo, o interesse pela crenoterapia esteve restrito a públicos mais idosos ou a visitantes de regiões históricas. Hoje, a demanda por práticas que complementam a medicina tradicional e priorizem o equilíbrio físico, emocional e mental impulsiona a redescoberta”, explica o Dr. Márcio Bontempo, médico nutrólogo e sanitarista, autor do livro ‘Novo Guia das Águas’.

Plano de posicionamento e diferencial nas saúde integrativ a

O resgate da crenoterapia e os novos pacotes que comemoram os 90 anos do Balneário SPA São Lourenço fazem parte de uma campanha desenvolvida a fim de destacar os tratamentos hidroterápicos e o parque como diferenciais competitivos e sustentáveis.

O spa é mantido e preservado pela Minalba Brasil , empresa do Grupo Edson Queiroz .

Ele está localizado dentro do Parque das Águas São Lourenço, um dos principais cartões-postais da cidade, e recebe, anualmente, mais de 10 mil visitantes.

“Nosso parque, o spa e a própria água mineral oferecem uma vivência única, que ativa os sentidos — paladar, tato, visão, audição — e é complementada por uma assinatura olfativa exclusiva. Essa combinação traduz os valores da marca de forma autêntica e memorável”, explica Christina Larroude, diretora de marketing da Minalba Brasil.

Como ir ao spa pelo SUS?

Para quem deseja experimentar a crenoterapia como forma de tratamento complementar, é preciso visitar a Unidade Básica de Saúde (UBS), realizar uma consulta com o clínico geral e se informar sobre a disponibilidade do tratamento.

Uma vez encaminhado, o paciente pode se dirigir ao estabelecimento indicado. No Balneário SPA São Lourenço, por exemplo, pacientes encaminhados pelo SUS têm acesso gratuito às fontes medicinais do parque, mediante apresentação de receita médica nominal.

