Viveo inova com nova área de customer care e atendimento virtual

A Viveo (VVEO3), ecossistema que conecta soluções e serviços para a saúde, investiu R$ 2 milhões em um projeto completo focado em promover uma jornada ágil para os clientes e consumidores. O novo portal de customer care tem uma área personalizada para cada cliente e oferece atendimento virtual rápido com o suporte da assistente virtual Mel, interagindo por dentro desse ecossistema. A companhia é a primeira empresa de saúde do setor de produção e distribuição a implementar essa tecnologia.

O projeto focado no cliente teve início há um ano, e agora, abraça praticamente todas as empresas do grupo. Em alguns meses, os resultados foram muito positivos, a exemplo da diminuição no tempo de atendimento para os principais serviços, como segunda via da nota fiscal, boleto de pagamento, rastreio, entre outros, que saiu de quatro dias totais para apenas 30 segundos, e desde o lançamento do portal, o número de acessos cresceu mais de 10 vezes.

Além disso, o indicador NPS – métrica de percepção da jornada do cliente – saiu dos 65 pontos para 75 pontos. Com o customer care, a empresa também automatizou os mais de cinco mil atendimentos via telefone e e-mails recebidos ao mês.

“Tecnologia e inovação fazem parte do nosso ecossistema, e entendemos que é essencial na área da saúde, que faz a diferença na jornada dos nossos clientes e parceiros. Com essa plataforma, oferecemos o melhor atendimento e permitimos que os clientes ganhem tempo para cuidar do que realmente importa, que são seus pacientes”, afirma Leonardo Byrro, CEO da Viveo.

Além disso, em linha com o propósito “Cuidar de Cada Vida”, os primeiros cinco mil acessos na plataforma no mês de setembro serão convertidos em doações de itens essenciais de higiene e proteção para combate a pandemia, para instituições e hospitais, ampliando as diversas ações que a empresa já realizou anteriormente.

