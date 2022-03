Viveo inaugura megaloja da Cirúrgica Mafra Delivery em Ribeirão Preto

A Viveo (VVEO3) inaugura hoje, 8, a segunda unidade da Cirúrgica Mafra Delivery, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com mil metros quadrados e mais 12 mil itens. Localizado no Jardim Canadá, na Avenida Presidente Vargas, 2455, o espaço traz um novo conceito de atendimento.

Além das duas unidades de Ribeirão Preto, a Cirúrgica Mafra conta com mais quatro espaços de produtos e serviços em saúde, localizados nas cidades de Campinas, São José do Rio Preto, Bauru (SP) e Londrina (PR).

O espaço foi projetado pelo arquiteto Luciano Baldo e consegue reunir sofisticação, praticidade e conforto. O formato da Cirúrgica Mafra Delivery, que pertence ao ecossistema Viveo, propicia que a companhia mantenha o propósito de ser one stop shop, uma tendência que promete simplificar a vida de médicos e consumidores finais.

“Nossos clientes serão atendidos por profissionais especializados como nutricionistas, dermoconsultores, biomédicos, enfermeiros e farmacêuticos que são capacitados continuamente por meio de treinamentos e workshops, que conferem um nível de atendimento técnico de excelência, buscando simplificar e aumentar ainda mais os cuidados com a saúde”, afirma Rafael Matioli, gerente sênior da Unidade de Negócios e Conexão com o Paciente, da Viveo.

Para Matioli, a Cirúrgica Mafra é o elo entre indústria, médicos e pacientes. Com trabalho especializado e de respeito às prescrições, se consolidou como um complemento do atendimento do médico e paciente, com disponibilidade de produtos únicos em estoque e explicações técnicas e assertivas sobre uso de produtos e tratamentos.

O executivo destaca, por exemplo, a Far.me, uma healthtech que traz um novo conceito de farmácia com acompanhamento farmacêutico, simplificando o cuidado com a saúde, que terá um espaço dentro da nova unidade da Cirúrgica Mafra Delivery.

Na prática, a Far.me oferece uma assinatura descomplicada de medicamentos, ou seja, o consumidor solicita a Far.me Box, uma caixa personalizada que possui medicamentos para um período de 30 dias, separados em sachês, organizados por dia, horário e dose, do jeito que devem ser tomados.

Com a chegada das novas marcas ao ecossistema Viveo, o portfólio da unidade se tornou ainda mais robusto. O horário de funcionamento da nova unidade é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, aos sábados das 8h às 13h, e aos domingos não abrirá.

Confira as marcas que fazem parte do ecossistema Viveo e que estarão presentes na Cirúrgicas Mafra Delivery:

Far.me — Fundada em 2018, a healthtech nasceu com um objetivo: facilitar o uso de medicamentos contínuos, contribuindo para que o tratamento seja, de fato, efetivo. Oferecendo preço fixo e um modelo de assinaturas, com a Far.me Box o consumidor dispensa a ida à farmácia, a pesquisa de preços e não fica sem o medicamento de uso contínuo.

Além disso, a empresa tem integração com ferramentas de prescrição digital, o que permite o fechamento da compra ainda mais rápido. E para quem tem a receita física, a Far.me coleta sem custo adicional.

Cremer — Há mais de 80 anos como referência em qualidade e cuidado, a Cremer é uma das maiores empresas do Brasil e líder na fabricação e fornecimento de itens de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar.

Procitex — Com mais de dez anos no mercado, a marca possui esparadrapos, lenços para banho, campo e compressa de gaze estéril, algodonada, entre outros itens.

Embramed — Marca com linha ampla de sondas, equipos, conectores e frasco de nutrição.

Topz — Voltada para toda a família, incluindo os bebês, a marca possui diversos produtos de cosméticos infantil e higiene, como haste, algodão, toalhas umedecidas, talco baby, shampoo e condicionador baby, dentre outros.

Toalhas FeelClean e Piquitucho — São marcas de toalhas umedecidas, que possuem como o carro-chefe toalhas para uso em bebês. A marca Piquitucho está entre as cinco marcas mais vendidas no Brasil e a marca FeelClean, possui um mix na linha de cosméticos e adulto, com apresentações de antissépticos, íntimos, demaquilantes, repelente, adulto (geriátrica) e uma toalha higiênica que substitui o papel higiênico tradicional.

Em função do crescimento do mercado pet, lançou recentemente uma toalha para higiene do seu pet, além de ser a primeira marca no Brasil com uma apresentação de toalhas umedecidas com tecido biodegradável. Em 2019, inovou com produtos para uso doméstico, uma linha Home composta por lenços para uso em banheiros, limpeza de vidros e superfícies gordurosas (fogão e bancadas de cozinha).

