Visa e Realize sorteiam ingressos para a Copa do Catar. Veja como participar

A Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 está chegando, e a Realize CFI, braço financeiro da Lojas Renner S.A., em parceria com a Visa, está lançando a promoção “Você Torcendo no Catar”, que vai sortear quatro pacotes de viagens para o país sede da Copa do Mundo Catar 2022 com direito a um acompanhante para os clientes do Meu Cartão Visa.

Além das viagens, serão sorteados mensalmente vários prêmios como TVs e cashbacks de até R$ 500. Para participar, os clientes que possuem o Meu Cartão Visa (cartão de crédito internacional) devem se cadastrar no hotsite.

Veja também:

Após o cadastro, todas as compras a partir de R$ 4 vão gerar um número da sorte, permitindo automaticamente que o titular participe dos sorteios. Vale ressaltar que esses números são ilimitados, ou seja, quanto mais o cliente utilizar o Meu Cartão Visa cadastrado, maiores serão suas chances de ganhar. Serão 3 sorteios, mensais, sendo o último contemplando os pacotes para o Catar, um oferecimento Visa.

Os números da sorte podem ser acumulados em transações realizadas tanto dentro quanto fora do ecossistema da Lojas Renner S.A. A iniciativa ocorre entre os dias 1 de junho e 31 de agosto, e o público poderá acompanhar os resultados no hotsite da promoção.

