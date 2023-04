Vinícola Salton lança Jornada Consciente

A história da Vinícola Salton, com sede em Bento Gonçalves, está diretamente relacionada com o desenvolvimento da comunidade, da viticultura brasileira e da imagem do vinho e espumante nacional no exterior. A empresa centenária contempla, desde o início de sua trajetória, o propósito de estabelecer um modelo de negócios pautado pela ética, integridade e honestidade.

Ao longo dos anos, a empresa sempre priorizou ações que transcenderam a esfera econômica. Por isso, ao unir iniciativas que englobam aspectos ambientais, sociais e de governança, a Salton lança o Manifesto da Jornada Consciente, que apresenta a expansão da consciência e a integração da sustentabilidade em políticas, processos e práticas.

Atualmente, a vinícola conta com mais de 490 colaboradores diretos, naturais do Rio Grande do Sul e de outros 18 estados. São mais de 400 famílias produtoras de uva em solo gaúcho e toda essa cadeia é orientada pelo conceito da sustentabilidade, que é fundamentada em três pilares na Salton: Produção sustentável, Relacionamentos prósperos e Governança. Juntos, esses temas formam a Jornada Consciente que vem sendo traçada pela empresa.

Produção sustentável

A Salton visa sempre reduzir o impacto de suas atividades ao meio ambiente, além de otimizar o uso de recursos naturais, preservar a biodiversidade e implementar boas práticas de uso da terra.

O pilar da produção sustentável está pautado em: orientações técnicas para produtores; programa Terroir Salton (que estreita os laços e motiva a colaboração na busca por resultados), no desenvolvimento do primeiro Guia de adubação de solos para a Região da Campanha, em parceria com a UFSM; no cuidado com a biodiversidade, utilizando como base a pesquisa de Catalogação de Fauna e Flora do Bioma Pampa, desenvolvido pela UFSM; em estudos que comprovam a eficiência e incentivam o uso de plantas de cobertura ao invés de herbicidas; em uma agenda climática; no uso de energia renovável e na gestão de resíduos.

Relacionamentos prósperos

A proatividade no desenvolvimento dos colaboradores e das comunidades é uma missão que a empresa tem. A vinícola também engaja os fornecedores através de uma agenda consciente para estimular o consumo responsável para completar os objetivos da marca. E as ações que integram o pilar de relacionamentos prósperos envolvem a campanha Legado Social, o desenvolvimento de colaboradores Salton, o programa de diversidade e equidade, o programa de inclusão e acessibilidade e o selo de ambiente limpo e seguro.

Governança

O pilar Governança tem por objetivo firmar compromissos internos e externos adequados, o avanço na organização de papéis e responsabilidades, além de selecionar e monitorar indicadores e ser diligente na vigilância de riscos inerentes ao negócio. As ações que complementam esse eixo envolvem o código de conduta e canal e de ética, o encontro anual Ciclos e Vinhas, o encontro de fornecedores, auditorias independentes, o sistema de gestão ambiental e o compromisso com o Pacto Global da ONU no Brasil, o qual a Família Salton é integrante.

