Village Capital anuncia startups selecionadas no programa Finance Forward

A Village Capital, empresa de capital de risco que encontra, treina e investe em startups, anunciou as 12 empresas selecionadas para participar do Finance Forward América Latina 2021. O programa, que conta com o apoio da MetLife Foundation e da Moody’s, terá duas fintechs brasileiras entre as finalistas pelas soluções tecnológicas apresentadas em torno de questões de saúde financeira e futuro do trabalho para pequenos e médios negócios, fortemente afetados pela pandemia do novo coronavírus.

A partir de agosto e até novembro, os representantes das fintechs brasileiras Firgun e HiSofi participarão de oficinas virtuais com conteúdo voltado para auxiliá-las a identificarem marcos iniciais e se prepararem para sua próxima rodada de capital, se relevante, ou grande expansão. Faz parte do projeto o encontro com analistas de investimentos, investidores da América Latina e dos Estados Unidos e parceiros do ecossistema, com o principal objetivo de desenvolver networking e receber orientações de potenciais para escalonar os negócios.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a MetLife Foundation é parceira da Village Capital e, desde então, já apoiou os programas de aceleração em saúde financeira de fintechs brasileiras como: Akredito, Monetus, Movva, DinDin e CloQ. Em 2020, se estabeleceu um novo recorde para o financiamento de fintechs na América Latina, com US $ 2,9 bilhões investidos, além de 198 acordos, segundo dados da pesquisa “Review of Tech Investment in Latin America”, da LAVCA, Association for Private Capital Investment in Latin America.

“Acreditamos muito nesse tipo de projeto, pois eles oferecem mentoria e aporte financeiro a startups e auxiliam no desenvolvimento do País. Isso cabe especialmente para pequenos e médios negócios, que foram os que mais sofreram com a pandemia do novo coronavírus”, diz o CEO da MetLife Brasil, Raphael de Carvalho.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também