Victor Bicca: Como líderes, somos parte da solução

Por Victor Bicca*

Não basta apenas vontade para mudar o mundo. É preciso estabelecer metas, criar compromissos que servirão como guias para a real transformação. É preciso ação. Isso o setor empresarial faz muito bem. E é com a experiência de grandes líderes de diversas companhias que a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir) vem, ao longo dos anos, assumindo compromissos públicos em várias áreas. São pontos que consideramos chaves envolvendo o setor e que foram estabelecidos a partir de muito diálogo com as empresas, com os governos e com a sociedade. Como associação setorial, não nos furtamos do debate sério em torno de temas que consideramos de nossa responsabilidade e das indústrias.

O compromisso da redução de açúcar no portfólio, por exemplo, foi um acordo voluntário e inédito com o Ministério da Saúde. Também buscando estimular um consumo mais consciente, nossas associadas se adaptaram à norma de rotulagem publicada pela Anvisa para fornecer ainda mais informação ao consumidor. Para além da rotulagem, nossas associadas tem ampliado o portfólio com mais opções com diferentes teores calóricos e embalagens de tamanhos diferenciados.

Ainda com foco na redução de açúcar e buscando contribuir para a melhoria da qualidade nutricional da alimentação infantil, nossas associadas adaptaram o portfólio vendido às crianças menores de 12 anos em escolas. Dentro dos colégios, só podem ser vendidos ou distribuídos produtos como água, água de coco, sucos 100% de frutas ou vegetais e bebidas à base de leite. Também estabelecemos diretrizes sobre marketing para crianças. Os membros da Abir se comprometeram a não fazer comunicações de marketing na mídia na qual a audiência tenha um público de 35%, ou mais, composto de crianças com idade inferior a 12 anos. Isso se aplica a refrigerantes, néctares, bebidas esportivas, bebidas energéticas, águas aromatizadas, chás e cafés prontos para beber. Compromisso esse auditado, anualmente, pela KPMG.

Na categoria de bebidas energéticas, aprovamos a diretriz de comercialização responsável, que abrange desde o marketing até a rotulação e a composição. Além disso, nosso setor é o maior apoiador e patrocinador do esporte brasileiro e manter esse apoio está nas nossas diretrizes. Isso sem falar no destaque do setor de bebidas não alcoólicas na agenda ESG em toda a sua complexa representação, mas com ênfase e reconhecimento ainda maior nas ações e iniciativas ligadas à sustentabilidade, que norteiam inovação em embalagem, logística reversa, reúso de água industrial, limpeza de mares e rios e mais uma infinidade de projetos. Além de tudo isso, temos, claro, um código de ética, conduta e integridade do qual todas as associadas são signatárias.

Muitos desses compromissos já eram desenvolvidos voluntariamente por algumas empresas. Nos reinventamos sempre buscando até mesmo antever as necessidades e exigências dos consumidores e da sociedade como um todo. E como meta tem de ser acompanhada, temos publicado relatórios para demonstrar a conformidade dos membros com essas orientações. O bonito desses compromissos é que as grandes, médias e pequenas empresas estão todas cumprindo as metas e recomendações.

Assim, seguimos atuando com base em três pilares: portfólio amplo, informação e inovação. Somos e queremos continuar sendo parte da solução.

*Victor Bicca é presidente da Abir

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Sua empresa está focando no que realmente importa?

Foi impactado pelas demissões? Invista seu tempo em capacitação

Salário emocional: bom para o colaborador, excelente para os resultados