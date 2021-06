Viaje sem sair de casa: 7 games que apresentam locais turísticos famosos

Com o avanço da tecnologia, os games conquistaram os jogadores com visuais cada vez mais realistas. A atual geração de consoles, por exemplo, foi projetada para exibir resoluções 4K a 120 frames por segundo, criando ambientes que realmente transportam o jogador para universos fantásticos. Enquanto não podemos viajar a passeio, os games se tornam uma opção divertida para levar os jogadores ao redor do mundo sem sair de sua casa. A Bússola reuniu sete títulos com representações fiéis de locais turísticos e históricos.

1. Marvel’s Spider-Man – Nova York

Uma das cidades mais famosas do mundo e o sonho de muitos turistas, Nova York foi representada com bastante fidelidade no jogo Marvel’s Spider Man, disponível para PlayStation 4 e PS5. O jogo contempla toda a ilha de Manhattan, que está repleta de pontos turísticos bastante conhecidos.

Lançando teias pelos prédios da Grande Maçã, o jogador poderá visitar a icônica Times Square, o Empire State Building, a ponte do Brooklyn e o Central Park, além de outros cenários fictícios que marcaram presença em inúmeros filmes da Marvel, como a Torre dos Vingadores e a Embaixada de Wakanda. O game ainda possui um modo foto em que você pode registrar todo o seu momento turista com selfies divertidas.

2. Série Uncharted – Diversos países

Uncharted é uma franquia que leva o jogador a uma verdadeira volta ao mundo. Em cada título da saga o protagonista visita um país diferente com paisagens urbanas e bucólicas. O estúdio Naughty Dog, responsável pelas aventuras de Nathan Drake, conseguiu apresentar locais tão bonitos que é comum encontrar jogadores que simplesmente pararam para admirar a paisagem.

No primeiro jogo da série, Drake’s Fortune, podemos caminhar na densa floresta amazônica enquanto buscamos o tesouro de El Dorado. Em Uncharted 2: Among Thieves, podemos conhecer as montanhas geladas do Tibet. Um dos maiores desertos do mundo, o Rub'Al Khali, é reproduzido em Uncharted 3: Drake’s Deception. Já o quarto capítulo da série, Uncharted 4: A Thief’s End, mostra cenários exuberantes em Madagascar, Escócia e Itália.

3. Assassin’s Creed Unity - Paris

Fazendo também uma viagem pela história, o enredo de Assassin’s Creed Unity se passa na Paris do século 18, durante a Revolução Francesa. Esse é mais um exemplo de game que reproduz com detalhes pontos turísticos de um local real, recriando até construções que não existem nos tempos atuais, como a prisão da Bastilha, que hoje é uma praça.

A fidelidade reproduzida no game é tanta que, quando um incêndio destruiu parte da Catedral de Notre Dame em 2019, foi cogitado o uso dos modelos 3D do título na reconstrução do edifício. Enquanto o ponto turístico não é restaurado ao estado original, que tal conhecê-lo digitalmente por meio dos videogames?

4. Ghost of Tsushima – Ilha Tsushima

Ghost of Tsushima se passa em 1274, durante o período Kamakura, o primeiro regime militar feudal japonês. O enredo conta a história do samurai Jin Sakai, que luta contra a invasão mongol na ilha japonesa de Tsushima. Além de ressaltar a beleza natural do arquipélago que permanece até os dias de hoje, o jogo representa de forma detalhista a cultura da época com vestimentas, costumes e crenças. O título exclusivo PlayStation foi sucesso no Japão, tendo esgotado suas cópias físicas em poucos dias.

O jogo foi responsável também pela popularização de Tsushima entre turistas, e não é para menos, pois o local possui praias de areia branca, muito verde e fontes termais. Lançado em 2020, os fãs de Ghost of Tsushima foram responsáveis por ajudar uma campanha de financiamento coletivo para restaurar um templo xintoísta da ilha, arrecadando mais de US$ 200 mil.

5. Watch Dogs 2 – São Francisco

Outro destino cobiçado nos Estados Unidos por turistas, a cidade de São Francisco foi o cenário escolhido para a história de Watch Dogs 2. No game, o protagonista é um habilidoso hacker que foi acusado por um crime que não cometeu. Para provar sua inocência, o jogador deverá buscar respostas visitando diversos pontos históricos da cidade, como a ponte Golden Gate, AT&T Park, Píer 39 e o Ferry Building.

6. Infamous: Second Son – Seattle

Em Infamous: Second Son o jogador não encontrará uma versão super fiel da cidade, mas com certeza reconhecerá diversos locais icônicos. A Space Needle, por exemplo, é um deles. O cartão postal da cidade é famoso por ter uma vista incrível do lugar e um restaurante rotativo que fica a 184 metros de altura. Outros pontos interessantes como o muro de chiclete de Post Alley, a Sonic Boom Records e a Elephant Car Wash também marcam presença no game.

7. Far Cry 4 – Nepal

Apesar de o jogo se situar no país fictício de Kyrat, toda a ambientação é inspirada no Nepal e em outras localizações do Himalaia. A névoa densa nas montanhas e estradas sinuosas, os animais selvagens e os templos fazem o jogador realmente sentir que está na região asiática. As paisagens naturais são de tirar o fôlego e instigam ainda mais a conhecer o local pessoalmente.

