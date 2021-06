Vendas de vinhos em canais online no GPA duplicam

Por Bússola

A procura por vinhos online no GPA, grupo controlador das redes Extra e Pão de Açúcar, vem crescendo. Em 2020, 18% da venda total da categoria foi realizada de forma digital, aumento de duas vezes e meia em relação ao ano anterior. Neste primeiro trimestre de 2021, a curva de crescimento se manteve e já soma 20% de participação da venda de toda a categoria, ou seja, a cada dez vinhos comprados no GPA, dois foram adquiridos de maneira online.

O crescimento da procura de vinhos nos sites é identificado em todos os tipos de rótulos, porém, os rosés são o grande destaque, registrando um aumento de 280% em 2020 em comparação ao ano anterior. Ainda que o avanço de rosés seja expressivo, o consumidor continua procurando majoritariamente os rótulos de vinho tinto, que representam 64% do total de vendas online.

Quando o recorte é feito pelo país produtor, os mais vendidos são os vinhos originários de Chile, Portugal e Argentina, sendo que os rótulos portugueses são os que mais cresceram em 2020, com um avanço de aproximadamente 370%. O crescimento da venda de vinhos pelos sites da companhia acompanha o desempenho do e-commerce como um todo, que no primeiro trimestre de 2021 alcançou um aumento de 137% em vendas e de 60% no número de clientes comparativamente ao mesmo período do ano passado.

No GPA, o principal destaque é a rede Pão de Açúcar, referência na venda de vinhos no varejo. No ano passado, a bandeira comercializou mais de 20 milhões de garrafas de vinhos no Brasil, o que representa um crescimento de 37% em relação a 2019.

Além disso, por meio da plataforma Pão de Açúcar Adega, que conta com uma loja física na cidade de São Paulo e site que entrega em todo o Brasil, a marca se consolidou. Outro fator que compõe a estratégia digital do GPA é o marketplace, lançado em novembro passado, que já conta com pequenos produtores, importadores e lojistas de vinhos como parceiros.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube