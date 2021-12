Veja oito práticas para aderir na sua empresa com o retorno presencial

Um estudo feito pelo MIT Technology Review — Work Anywhere, produzido pela TEC Institute for Technology, Entrepreneurship and Culture, aponta que 10% dos entrevistados não querem mais voltar para o escritório no mundo pós-pandemia, enquanto 93,5% preferem o trabalho híbrido. Diante deste cenário, e com o avanço da vacinação no Brasil, empresas e lideranças precisam pensar na retomada das atividades presenciais.

O retorno, ainda que necessite de diversos cuidados, tem sido esperado pelos times de diversas instituições. E, pensando nisso, Marcelo Furtado, CEO e cofundador da Convenia, HRTech com soluções voltadas para otimização de tempo e custos de empresas, separou oito dicas para a Bússola que podem ajudar os departamentos pessoais e recursos humanos a receberem os colaboradores da melhor forma possível.

1- Decore a empresa:

Decorar a empresa é um sinal de carinho e aquecerá o coração dos colaboradores. Não são necessários itens caros e luxuosos. Na verdade, simples balões, penduricalhos festivos e cartazes com frases motivacionais e de boas-vindas, deixarão os funcionários muito felizes nesse momento de retorno.

2 - Ofereça um kit de boas-vindas:

Para impressionar ainda mais os colaboradores, a companhia pode oferecer alguns “mimos”, como um kit de boas-vindas. O que colocar dentro? Talvez um cartão, itens de proteção, como álcool em gel e máscaras, uma mensagem do CEO e etc. O ideal é personalizar o kit.

3 - Realize uma reunião com comunicados importantes:

Seguindo as regras dos órgãos oficiais da saúde, o CEO pode realizar uma reunião com os colaboradores. Esse evento poderá ser breve e descontraído. O objetivo é acolher os profissionais, diminuir as ansiedades e passar algumas informações sobre como serão os procedimentos na empresa.

4 - Reforce informações fundamentais em um mundo pós-pandemia:

Em especial as informações relacionadas à higiene, saúde e medidas de proteção ao covid-19 — como uso de máscaras, álcool em gel, entre outras — devem ser reforçadas. É interessante expor essas informações em murais, notas exibidas na TV corporativa, boletins diários enviados por e-mail e etc.

5 - Faça dinâmicas de grupo e integração de equipes:

As dinâmicas em grupo serão ferramentas valiosas para a integração das equipes. Afinal, os meses passados no isolamento criaram outras logísticas na rotina dos profissionais, que perderam os intervalos de socialização com os colegas. Essas dinâmicas devem incluir atividades que estimulem o espírito colaborativo e a confiança no outro ao executar projetos.

6 - Crie campanhas motivacionais:

Outra maneira de receber bem e fazer os colaboradores se sentirem “em casa” é por meio das campanhas motivacionais. Nelas, a empresa destaca a cultura organizacional e o valor de cada profissional no sucesso da empresa.

7 - Se possível ofereça horários e modelos flexíveis:

A pesquisa “covid-19: retorno aos escritórios — resiliência e retomada”, feita pela consultoria KPMG, apontou que 16,20% das empresas pretendem retornar com 100% dos profissionais no escritório físico. As outras que participaram do estudo revelaram uma atitude mais flexível. A flexibilidade é uma forte tendência nas organizações no mundo pós-pandemia. Quando a empresa permite que os colaboradores escolham os horários e o formato que desejam trabalhar, o retorno às atividades serão bem mais suaves.

8 - Aposte na automação de processos:

Algo que não mudará no mundo pós-pandemia é a influência da transformação digital. Sendo assim, as empresas devem implantar ferramentas virtuais para automatizar e facilitar o trabalho dos colaboradores. Desse modo, o time terá mais tempo para se dedicar a projetos estratégicos e inovadores.

