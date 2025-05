Varejo digital precisa saber disso se quiser uma fatia dos R$ 40 bi previstos para o Dia das Mães 

Até o começo deste mês, apenas 13% dos brasileiros já tinham garantido o presente do Dia das Mães. Os 69% ainda na intenção de compra formam a maioria. Ou seja, a regra, para o brasileiro, é comprar com apenas uma semana de antecedência.

E quem compra nessas condições sabe os riscos: atraso na entrega, dificuldade para achar os itens desejados e outros problemas na jornada de compra. Mas e o varejo digital? Ele sabe o que é preciso para atender a mais da metade dos brasileiros nesta que é uma das datas mais importantes para o setor?

Para as empresas que vendem online, é bom começar os trabalhos. Afinal, a data vai movimentar cerca de R$ 40 bilhões e ninguém quer ficar de fora desta soma. Conversamos com especialistas para entender o que é preciso para se preparar.

Infraestrutura de TI precisa de tanta atenção quanto o marketing

“Embora muitas empresas invistam pesado em campanhas de marketing para atrair consumidores no Dia das Mães, a estrutura de tecnologia nem sempre recebe a mesma atenção”, afirma Fábio Freire, fundador e CEO da FindUP, especialista em suporte técnico e continuidade operacional de TI.

Falhas técnicas como lentidão, instabilidades no checkout ou sistemas fora do ar representam não apenas perda de vendas, mas também frustração do consumidor e danos à imagem da marca.

Por isso, Freire defende que o planejamento para datas sazonais de alta demanda deve incluir ações preventivas e estruturadas na área de tecnologia, com monitoramento constante, resposta rápida e modelos de atendimento com prazos bem definidos — os chamados SLAs (Acordos de Nível de Serviço).

“Em momentos de grande visibilidade, manter a estabilidade dos sistemas é tão estratégico quanto atrair novos clientes”, diz.

Integração e agilidade estão por trás de uma experiência de compra de sucesso

Durante o Dia das Mães, oferecer uma jornada de compra fluida e conectada é essencial para aumentar a conversão e a fidelização de clientes. Segundo o estudo Omnichannel Retail Trends, da Manhattan Associates, 84% dos consumidores fazem pesquisas online antes de visitar uma loja física. Isso reforça a importância de integrar canais e oferecer informações consistentes em tempo real.

Do estoque à gôndola, do site ao caixa, tudo precisa estar alinhado para atender a um consumidor cada vez mais exigente e impaciente com falhas ou inconsistências entre os canais. “No Dia das Mães, em que há pressa e expectativa envolvidas na compra, o tempo de resposta e a fluidez entre os canais fazem toda a diferença”, afirma Stefan Furtado, Gerente Regional da Manhattan Associates.

Essa urgência também se reflete no momento do checkout

De acordo com o Unified Commerce Benchmark – América Latina, também da Manhattan, 30% dos consumidores abandonam o carrinho de compras quando enfrentam formulários extensos ou etapas excessivas para concluir a compra.

Isso vale tanto para o e-commerce quanto para lojas físicas que ainda operam com sistemas lentos ou desatualizados.

“As empresas que querem aproveitar ao máximo a oportunidade dessa data precisam eliminar os pontos de fricção, principalmente no momento da conversão”, completa Stefan.

Conexão emocional e eficiência: o papel do design digital

No varejo digital, o design desempenha um papel estratégico na construção da experiência de compra. Segundo pesquisa da Red Website Design, 94% dos consumidores deixam páginas com design ruim, o que reforça a importância de uma navegação fluida, layouts limpos e informações bem distribuídas.

De acordo com Walisson Feijo Santana, head de design da Atomsix, estúdio global de design e tecnologia, o design atua como um elo entre a identidade da marca e o estado emocional do consumidor, influenciando diretamente a tomada de decisão. Em datas como o Dia das Mães, um site responsivo, organizado e intuitivo pode ser decisivo para o fechamento da compra.

“Além da usabilidade, a apresentação visual dos produtos também impacta os resultados. Imagens que contextualizam o uso, simulações e elementos que remetem ao universo afetivo da data ajudam a estabelecer conexões imediatas”, explica Walisson.

Por isso, antecipar campanhas, capturar leads e manter consistência entre identidade visual e posicionamento da marca são ações que transformam canais digitais em vitrines de performance, especialmente em períodos de alta demanda como na semana anterior ao Dia das Mães.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube