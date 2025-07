Varejista fecha parceria para ampliar estratégia de inclusão de profissionais 50+

Sétimo maior varejista do país, o Grupo Pereira possui cerca de 19 mil funcionários, e por isso constrói sua estratégia ESG com foco considerável em pessoas. 18% destes colaboradores têm mais de 50 anos, e a empresa realiza um trabalho ativo na valorização dos profissionais nessa faixa etária.

A ação mais recente consiste na parceria com a plataforma de vagas e desenvolvimento profissional Maturi. A partir de agora, as oportunidades das bandeiras do grupo – como Fort Atacadista e Supermercados Comper – serão divulgadas diretamente para a Comunidade Maturi, por meio do link: https://maturi.in/vagasgpereira.

Mas a empresa reconhece apenas vagas não fazem uma estratégia concisa

Para conseguir efetividade no seu impacto social, o Grupo Pereira também negociou oportunidades de desenvolvimento na parceria.

São oferecidas aos colaboradores 50+ trilhas de desenvolvimento de temas como: relações intergeracionais, atualização profissional, inteligência artificial e finanças pessoais.

Em junho, o Grupo Pereira conquistou, pela segunda vez, a certificação CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedida pelo norte-americano Age-Friendly Institute – organização internacional que reconhece empresas comprometidas com a contratação e retenção de profissionais com 50+.

O Grupo se mantém como o primeiro varejista brasileiro a ser contemplado com o selo, que é um dos principais reconhecimentos mundiais voltados à longevidade no mercado de trabalho.

Atualmente, os 4 mil funcionários 50+ compõem 18% do total de funcionários da companhia, percentual acima da média das empresas brasileiras, que está entre 3% e 5%. Parcerias, como a realizada com a Maturi, são a principal estratégia do grupo para manter consistência no seu posicionamento.

