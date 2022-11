Validar acordo via WhatsApp impulsiona mais de 300% experiência do cliente

A Clicksign, empresa brasileira pioneira em assinaturas eletrônicas e formalização digital de transações, acaba de lançar o Aceite via WhatsApp, solução que adiciona validade jurídica em acordos e termos feitos via aplicativo de mensagens.

Desde seu lançamento, há três meses, já foram formalizadas mais de 6 mil transações em diversos setores de negócios, como e-commerce, consultorias, serviços e Telecom. Sua utilização já é fundamental para as operações de empresas de todos os tamanhos.

Uma dessas empresas é a Far.me, uma farmácia digital que funciona por assinatura para medicamentos contínuos já separados por hora e data. A Far.me usa o Aceite no momento de contratação de sua Box de medicamentos e em uma eventual mudança dos remédios solicitada pelos clientes. Em apenas dois meses de uso da ferramenta, a healthtech teve 319% de ganho em eficiência operacional e 343% em experiência do cliente.

Para Michael Bernstein, Chief Technology Officer (CTO) e fundador da Clicksign, a solução, inédita no país, representa mais um compromisso da companhia com o avanço da transformação digital na sociedade. “Como uma empresa que nasceu no Brasil há mais de 10 anos, buscamos sempre saber quais as necessidades de nosso mercado e buscamos inovações que melhorem a experiência de nossos clientes”, afirma.

Samilla Dornelas, CEO da Far.me, diz que usar o Whatsapp para formalizar as negociações feitas com seus clientes otimizou a operação. “O tempo da etapa de relacionamento para criar e enviar o Termo de Aceite era de 2 horas e 30 minutos, e reduziu para 47 minutos. Já o tempo de validação do Acordo pelo cliente caiu de dois dias para 14 horas. A solução trouxe mais praticidade a todos, principalmente para os idosos, que acessam muito mais o WhatsApp do que o e-mail”, diz.

Além do Aceite via WhatsApp, a Clicksign já realizou mais de 20 milhões de assinaturas de documentos de forma digital e eletrônica, tendo 30 mil clientes atendidos com 10 tipos de autenticações como Token via e-mail, Biometria facial e Pix.

