Vai se formar em 2023 ou 2024? Que tal estagiar em uma ferrovia

Por Bússola

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Programa de Estágio das empresas Rumo e Brado. A maior concessionária de ferrovias do Brasil e a operadora logística multimodal acabam de disponibilizar 27 vagas para estudantes de ensino superior que tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

O processo de seleção será 100% online e os candidatos devem se inscrever neste link até 29 de maio. Podem participar universitários que cursam Engenharia (preferencialmente Civil, de Produção, Mecânica, Elétrica, de Automação, Eletrônica e Ferroviária), Administração, Economia, Logística e Estatística.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de manutenção, tecnologia, operação, comercial e financeira. Ao todo, são 13 oportunidades para atuar em Curitiba (PR), cinco em Araraquara (SP), quatro em Itu (SP), uma em São Paulo (SP), uma em Paranaguá (PR), uma em Rio Claro (SP), uma em Rio Verde (GO) e uma em Santos (SP).

Serão cinco etapas eliminatórias até a etapa de admissão, que incluem cadastro no site, testes, dinâmica de grupo, painel com gestores e uma entrevista final. Os benefícios oferecidos são: bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado, vale-refeição ou alimentação, auxílio materno infantil para mães com filhos de até sete anos, auxílio-farmácia, assistência médica, seguro de vida e assistência odontológica.

