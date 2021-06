Usina de SP recebe primeiro empréstimo RenovaBio, com garantia do Safra

Por Bússola

O BNDES RenovaBio, programa de apoio ao setor de biocombustíveis que incentiva a melhoria da eficiência energético-ambiental e da certificação da produção, realizou sua primeira operação de empréstimo ESG agora em maio. O empréstimo de R$ 100 milhões foi destinado à unidade produtora da Usina Santa Adélia localizada em Jaboticabal (SP). Do total, o Banco Safra garantiu R$ 70 milhões através de uma carta de fiança.

O BNDES RenovaBio demanda metas de redução de emissão de carbono. As empresas podem assim ter um desconto de até 0,4 ponto percentual nas taxas de juros, caso comprovem que alcançaram as metas definidas pelo programa. A participação do Banco Safra na operação ressalta a relevância dos critérios de sustentabilidade para suas atividades.

O Banco Safra é a quarta instituição com o maior volume de repasses do BNDES de janeiro a abril de 2021. Parte desse montante foi realizado por meio do produto Finame Materiais e dos programas agrícolas.

