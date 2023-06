Unimed Odonto lança plano com uso de inteligência artificial

Usar a tecnologia para proporcionar um atendimento cada vez mais personalizado. Essa é a proposta do SorrIA, plano recém-lançado pela Unimed Odonto, operadora de planos odontológicos da Seguros Unimed. O plano faz uso de dados de texto coletados pela Tina, consultora virtual de saúde bucal com inteligência artificial (IA) desenvolvida pela empresa de tecnologia Infinitti em parceria com a Unesp e a Fapesp, alocada no Super App, aplicativo da empresa. Desse modo, é possível entender as necessidades individuais de cada um e elaborar orientações personalizadas, como, por exemplo, quando é a hora de realizar um exame de rotina, uma consulta preventiva ou um tratamento específico.

Quando necessário, o plano oferece um check-up odontológico digital também utilizando ferramenta de visão computacional por meio da parceria com a startup DIO Inteligência Odontológica, que, além de trazer mais precisão ao diagnóstico, possibilita ao beneficiário o conhecimento de sua situação bucal e o acompanhamento das etapas de seu tratamento.

"As informações dos usuários são obtidas por meio de interações com a Tina, que fornecerá dados relevantes para a identificação de riscos de desenvolvimento de doenças bucais. A partir das informações coletadas, o nosso objetivo com o SorrIA é desenvolver um trabalho que vá muito além do atendimento convencional, proporcionando maior integração e coordenação da jornada assistencial de nossos clientes, por meio da combinação de tecnologia e cuidado personalizado com foco na promoção da saúde bucal", diz Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.

Além do "kit de boas-vindas", que contém a Jornada de Atendimento, os beneficiários também recebem orientações por meio do SuperApp, e e-mail, de modo a serem estimulados a estar em comunicação constante com a Unimed Odonto. O novo produto também contará com o novo benefício epharma que será extensivo a todos os clientes da Unimed Odonto, que dentre outras vantagens oferecerá descontos em medicamentos de até 80% em mais de 36 mil lojas em todo o Brasil, orientação farmacêutica e orientação psicológica.

“Esse produto tem como proposta oferecer ao beneficiário a assistência odontológica pautada no cuidado prévio, por meio de uma Jornada de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal. Com diferencial de ser monitorada, menos burocrática, mais simples e acessível”, diz Rodrigo Aguiar, Superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odonto.

Testes em São Paulo

Para entender a aceitação do produto e a interação dos pacientes com todos os recursos disponibilizados, o SorrIA está sendo implementado, primeiramente, como um projeto piloto em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

“Como estamos falando de um produto inovador na odontologia, a forma de comercialização também contará com uma venda consultiva, a fim de dar clareza e reforçar a importância de cada etapa da jornada, bem como os ganhos. Começaremos com esse modelo em Guarulhos, mas acreditamos muito nessa proposta e em breve, esperamos expandir este modelo para mais regiões”, declara Aguiar.

Após validação do piloto, a expectativa é iniciar a expansão para outras cidades do estado de São Paulo a partir de janeiro de 2024. O novo produto segue a linha estratégica da Unimed Odonto, de utilizar a tecnologia como uma aliada da operadora e do beneficiário, de modo a aprimorar a experiência de nossos clientes e viabilizar uma gestão mais coordenada e resolutiva do cuidado odontológico.

