Unigel investe R$ 500 mi em nova fábrica e aposta em iniciativas sociais

Com hidrogênio e amônia verdes no radar, a Unigel – uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do Brasil – tem apostado em uma estratégia de integração e complementaridade dos negócios.

Entre as investidas mais recentes da empresa no Brasil está o aporte de R$ 500 milhões em nova fábrica de ácido sulfúrico. A companhia também assinou junto ao governo do Estado de Sergipe, um protocolo de intenções para reativação da fábrica de sulfato de amônio, localizada na Unigel Agro Sergipe (antiga Fafen-SE), em Laranjeiras. O investimento é estimado entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões.

A Unigel já conta atualmente com capacidade de produção de 925 mil toneladas de amônia, 1.125 mil toneladas de ureia e 220 mil toneladas de Arla, um agente líquido automotivo utilizado em motores a diesel para reduzir a emissão de poluentes.

Comprometida com o desenvolvimento social brasileiro e nas comunidades onde atua, a Unigel tem dedicado esforços para atuar em linha com seu plano de sustentabilidade.

Este ano, o Centro Educacional Gisella Tygel, do Grupo Unigel, completa 18 anos de atuação em Candeias, na Bahia, que atende gratuitamente cerca de 830 alunos de dois a 11 anos de idade. Em parceria com o município e o estado, apoia também a Escola 14 de Agosto, que atende cerca de 550 jovens do Ensino Fundamental ao Técnico, oferecendo ainda vagas de estágio e emprego.

Recentemente, ambas as escolas passaram por reformas e manutenções para reabertura após a pandemia.

