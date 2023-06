União BR finaliza assistência ao litoral norte com 20 mil beneficiados

Após quatro meses de chuvas que atingiram fortemente o litoral norte de São Paulo, no início deste ano, o Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, encerra o seu trabalho assistencial na região. A entidade ajudou mais de 20 mil pessoas, tanto com doações, quanto com trabalhos assistenciais de saúde e moradia nas seguintes cidades: São Sebastião, Bertioga e Guarujá.

Uma das últimas ações da organização será realizada durante o mês de junho em parceria com a Petrobras para auxiliar 540 famílias com doação de geladeiras e/ou fogões na aldeia indígena Guarani em Boraceia, centro de São Sebastião, Boiçucanga, Paúba, Juquehy e Camburi, focando em áreas de extrema vulnerabilidade.

Parceria e ação social

Em parceria com o Instituto Horas da Vida e com o Instituto da Criança, serão feitos mais de 9 mil atendimentos de saúde até o dia 10 de julho, na carreta e nos contêineres instalados no centro de São Sebastião e em Juquehy, zerando assim a fila do SUS na região. Além do serviço de saúde, a organização junto com diversos parceiros doou 50 mil refeições desidratadas, quatro filtros que abastecem mil litros por dia nas UBS da região, 300 conjuntos de material escolar , 150 filtros residenciais e 50 toneladas de alimentos em cestas básicas, entre outros itens.

Também foi realizado um trabalho focado em garantir moradia para as pessoas que perderam suas residências pelos deslizamentos. Cerca de 500 desabrigados foram alocados em 13 pousadas da região durante dois meses. As ações tiveram apoio de entidades que auxiliaram diretamente na ponta, como Ong Recomeçar, Mobilize Litoral, Instituto Educa Brasil , Instituto Nawa, Verdescola e VOA.

“Iniciamos a ajuda já no mesmo dia em que a região foi impactada pelas chuvas. Nossa missão é chegar primeiro e sair por último”, afirma Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União BR.

