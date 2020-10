Um polvo para chamar de seu

Não, você não leu errado. Não é “povo”. O título desse artigo refere-se, sim, aos moluscos marinhos da classe Cephalopoda, da ordem Octopoda, ou, em bom português, os polvos. Mas o que isso tem a ver com o mundo corporativo? Bom, separe 1h30 do seu tempo e assista a Professor Polvo, uma das mais recentes produções da Netflix.

O documentário conta a história do mergulhador Craig Foster que, em busca de se reencontrar, decide voltar para a praia em que foi criado na África do Sul e mergulhar todos os dias em uma mesma floresta subaquática. Foster passa um ano observando o habitat e os hábitos de um polvo fêmea e a proximidade entre eles é tanta que nasce ali uma amizade.

Eu te convido, então, a fazer um pequeno exercício: escolha um colega de trabalho e observe-o durante um ano. Olhe para seus métodos de trabalho, para as táticas que usa na hora de defender as ideias, para os momentos em que recua e também para os que avança. Olhe para causas por trás das brigas que decide comprar. E para as vitórias que conquista. Tenho certeza de que são grandes as chances de você também encontrar ali um grande amigo, desses capazes de te abraçar com oito patas, quer dizer, braços.

* Diretora de Estratégia Digital da FSB Comunicação

