Túlio Mêne: estratégias de sucesso na criação de soluções inovadoras no atendimento ao Setor Público

Por Túlio Mêne*

As demandas da sociedade evoluem, enquanto a transformação digital avança e o setor público enfrenta pressões crescentes para oferecer serviços mais ágeis, eficientes e acessíveis. Atender a essas questões exige das empresas uma abordagem estratégica que consiga alinhar inovação, adaptação tecnológica e, mais importante, demonstrar uma compreensão aprofundada dos desafios únicos do setor, como o atendimento à terceira idade e às dificuldades de se adaptar a uma vida online. Desenvolver soluções que conversem com a população como um todo vai além da simples aplicação da tecnologia; requer uma sinergia entre visão estratégica e compromisso com a entrega de valor.

Segundo estudo da Deloitte, 74% dos líderes públicos em todo o mundo indicam que a inovação é um dos principais fatores para melhorar os serviços ao cidadão, mas apenas 40% desses líderes afirmam ter recursos e estruturas para implementar as inovações necessárias de maneira eficaz. Esse dado ressalta a lacuna crítica existente entre a visão inovadora e a própria capacidade de implementação, o que reforça a necessidade de estratégias robustas e que consigam, ao mesmo tempo, ser adaptáveis à realidade.

Para promover soluções inovadoras e realmente eficazes para o setor público, algumas abordagens se destacam como essenciais:

Colaboração intersetorial e entendimento profundo das demandas

Como já mencionado, o desenvolvimento de soluções para o setor público exige um nível de conhecimento elevado dos desafios enfrentados por instituições governamentais. Por meio de uma abordagem colaborativa, envolvendo diversos atores - como o próprio governo até fornecedores de tecnologia e consultores especializados - pode chegar-se a uma situação em que as empresas entendam as reais necessidades do seu público e projetem soluções personalizadas.

Além disso, a comunicação com stakeholders e o envolvimento da comunidade podem acelerar a aceitação das soluções inovadoras, uma vez que os benefícios se tornam mais claros e alinhados com as demandas de todas as partes envolvidas. Essa abordagem colaborativa garante que o setor público não apenas receba uma solução tecnológica, mas sim um sistema desenvolvido para resolver problemas específicos e que possa ser adaptado conforme necessário.

Foco em tecnologias ágeis e escaláveis

Para enfrentar a dinâmica do setor público, as soluções precisam ser ágeis e escaláveis. Tecnologias como cloud computing e inteligência artificial permitem que os novos recursos sejam implementados rapidamente, adaptados conforme necessário e escalados para atender a maior parte da população. A adoção de plataformas ágeis é particularmente relevante, uma vez que permite que os serviços sejam atualizados e aprimorados em tempo real, sem a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura. Como exemplo, é possível citar as plataformas baseadas em nuvem, que facilitam a integração de dados e sistemas entre diferentes órgãos governamentais, promovendo a eficiência e reduzindo redundância e burocracias. Segundo a pesquisa de 2024 da McKinsey sobre digitalização do setor público, governos que adotaram soluções em nuvem conseguiram reduzir custos operacionais em até 30%, além de terem apresentado uma aceleração no tempo de resposta em áreas críticas, como saúde e segurança pública.

Cultura de inovação e educação continuada no setor público

Por último, o sucesso das inovações no setor público também depende do desenvolvimento de uma cultura de inovação entre os próprios funcionários públicos. Incentivar o treinamento contínuo e a adaptação a novas tecnologias é um aspecto essencial para garantir que as soluções implantadas sejam plenamente utilizadas e adaptadas às necessidades emergentes. Investir na capacitação de equipes públicas e na promoção de uma mentalidade aberta à inovação pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma nova solução.

Está claro que trazer inovação ao setor público é um desafio complexo que exige uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, não havendo apenas uma solução no radar. Empresas que desejam contribuir para a transformação digital no setor público precisam não apenas oferecer resultados e recursos tecnológicos, mas também desenvolver estratégias que engajem com todos os stakeholders. A convergência entre a agilidade, a escalabilidade e a capacitação da mão de obra será essencial para entregar um atendimento e uma estrutura que atenda às expectativas da sociedade moderna.

*Túlio Mêne, CEO e co-fundador do M&P Group, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, é economista, publicitário e especialista em comunicação governamental.

