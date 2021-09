Troféu Jovem Leitor convida jovens a serem “jornalistas” por um dia

O Joca, primeiro e principal jornal destinado a crianças e jovens no Brasil, está com as inscrições abertas para a segunda edição do Troféu Jovem Leitor. Neste ano, o jornal convida crianças e adolescentes a realizar uma entrevista que tenha como temática central os dez anos do Joca, celebrados em 2021. Para se inscrever, é necessário enviar a ficha de inscrição completa até as 19h do dia 30 deste mês para o e-mail promocao@magiadeler.com.br. O resultado será divulgado no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, no site do concurso e nas redes sociais do Joca.

Para esta edição, o concurso contará com a participação de três jurados: Mariana Aldano, jornalista do SPTV (TV Globo), Carlos Lima, Imprensa Jovem (programa que desenvolve agências de notícias, com base na educomunicação, nas escolas públicas municipais do ensino infantil e do ensino fundamental de São Paulo) e Michel Silva, jornalista do Fala, Roça (Associação de Comunicação da Rocinha-RJ).

Poderão participar do concurso jovens de até 18 anos de idade, alfabetizados. Eles devem pensar em um tema para a entrevista que tenha como foco central os dez anos do Joca e escolher também um entrevistado. Pode ser qualquer pessoa que tenha feito parte da história do Joca: leitores, professores, jornalistas etc. Para quem quiser entrevistar alguém do time do jornal, foi criada uma página para conhecer um pouco sobre cada integrante da equipe.

É importante lembrar que a entrevista é um gênero jornalístico informativo que permite que o leitor tenha contato com opiniões, ideias e conhecimentos de outras pessoas. Ela pode tanto ser a própria reportagem (com perguntas e respostas) como apenas parte dela (por meio de citações, usando aspas ao longo do texto). Depois do texto pronto, é hora de fazer a inscrição no Troféu Jovem Leitor. Menores de 18 anos também precisam da autorização de um responsável para participar.

