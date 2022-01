Trends: o marketing de experiência é o momento em 2022. Aposte nisso!

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Chegou 2022 e, com ele, mais uma oportunidade de renovação.

Cada vez mais a tecnologia está a nosso favor e as relações interpessoais têm de ser valorizadas por meio de interações onde a satisfação do usuário seja valorizada com atenção.

Renovar implica marcar presença, oferecendo experiências criativas em todos os estágios e momentos, atendendo aos desejos dos usuários em todos os canais que ele possa estar.

Conquistar atenção requer muito trabalho, mas o cenário é muito rico em ferramentas que não podem ser desperdiçadas.

Já falamos aqui sobre a estratégica do boca a boca, do omnichannel e de tantas outras que estão disponíveis para todos.

Uma importante ferramenta para uma comunicação eficaz é o uso ampliado do WhatsApp. Estar onde o cliente está é manter-se um passo à frente.

Com o avanço dos métodos de comunicação, usar os chatbots como método de autoatendimento é mais uma maneira de possibilitar suporte personalizado e mais um jeito de se adaptar ao desejo do cliente.

Com o advento do metaverso, também é necessário ficar antenado na “reimaginação” da vida e dos vários processos que estão sendo implementados em relação ao modo como as pessoas estão se comportando, incluindo suas vidas financeiras.

Reconectar com as pessoas em nível individual, criando um marketing de experiência, é manter vantagens em cima dos concorrentes.

O momento é de conseguir unir tudo que foi apreendido em relação a coletas de dados e estratégias, baseadas no uso de ferramentas tecnológicas, com a criação de experiências humanizadas.

O Ano Novo promete mais criatividade e proximidade.

Leia mais:

Dinheiro no Metaverso

Doze tendências de marketing digital para 2022 e como tirar proveito delas

Cinco prioridades para o marketing em 2022

6 tendências em soluções para comunicação com o cliente em 2022

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também