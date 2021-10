TRENDS: Diversidade nos negócios e criação de conteúdo é essencial

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Não é de hoje que diversidade virou uma pauta relevante na sociedade. Grandes movimentos sociais como Black Lives Matter, que começou em 2013, e Stop Asian Hate, que teve início devido à onda de ataques às pessoas da comunidade asiática americana em 2020, impulsionaram empresas e profissionais a olharem para este tema com mais atenção.

Na comunicação, essa mudança é visível. Marcas se movimentaram para lançar seus conteúdos valorizando a diversidade e priorizando suas decisões com mais atenção e consciência. Valores como respeito e representatividade se tornaram ainda mais importantes para um conteúdo mais inclusivo e equitativo.

A mídia de todo o mundo está atenta aos movimentos culturais e se faz urgente que o comprometimento com a diversidade, nas diferentes unidades de negócio e criação de conteúdo, seja pauta para todas as empresas.

Um bom exemplo disso é o movimento Black Money, fundado com o objetivo de otimizar o desenvolvimento do ecossistema afroempreendedor a partir da comunicação, networking, educação e plataformas digitais.

Conteúdo e cursos são produzidos para a população negra e ele já tem aproximadamente cem mil pessoas impactadas em dois anos de existência.

Outro exemplo é o Clube da Preta, uma empresa de assinaturas mensais com o objetivo de engajar afroempreendedores a se estabilizarem e terem sucesso em seus negócios.

Fato é que a diversidade racial e étnica, e conteúdo diversificado, é primordial para o direcionamento de qualquer campanha nos dias de hoje. Não só por ser um tema do momento, mas por já termos passado da hora de olhar para essas questões.

Representar o mundo em que vivemos deve ser parte do propósito de qualquer marca, empresa e profissional.

O cuidado com as pessoas deve ser uma premissa para o mundo corporativo, com compromissos relacionados à responsabilidade social, direitos humanos e diversidade. Refletir o cenário atual e mover os esforços onde a diversidade, equidade e inclusão seja pauta, é estar atualizado e envolvido com todas as questões contemporâneas.

Uma oportunidade para que uma grande mudança cultural aconteça, em todos os níveis, em todas as áreas, trazendo muito mais criatividade e uma transformação absolutamente positiva.

Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

