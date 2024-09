Transformando clientes em sócios, essa consultoria projeta faturar R$ 250 mi anuais até 2030

A Auddas não quer mais clientes; ela quer sócios. Com essa nova estratégia em mente, a consultoria especializada em gestão e estratégia empresarial acaba de inaugurar sua frente de empreendimentos: a Auddas Ventures.

A abertura foi oficializada com a entrada da empresa no quadro de sócios da V4 Company, assessoria de marketing digital que projeta receita de R$ 500 milhões até o fim do ano .

Com a estratégia de investir e participar de empresas externas, a Auddas projeta faturamento anual de R$ 250 milhões até 2030 .

"Ao invés de nos limitarmos a inovações internas, que tendem a ser lentas e custosas, estamos cada vez mais adotando um modelo colaborativo e interdependente. Isso cria um ambiente mais ágil e adaptável, otimizando nosso posicionamento em processos de M&A, por exemplo”, explica Julian Tonioli, sócio-fundador e CEO da Auddas.

Mas por que investir em clientes?

A estratégia vem de uma noção que norteia os negócios da consultoria desde a sua fundação. Ao se tornar sócia dos clientes, a empresa declara assumir um compromisso duradouro com o sucesso dos negócios, assegurando interesses alinhados ao longo do tempo.

"A visão da Auddas sempre foi a de apoiar empreendedores no que chamamos de Jornada do Equity. Nesse sentido, somos provocados pelos nossos clientes a participarmos de parte do risco e retorno dessa jornada", diz Julian.

De clientes a sócios

No caso específico da relação com a V4 Company, a consultoria se interessou pelo modelo de negócios da nova sócia.

Operando com modelo de franquia, a assessoria de marketing digital tem potencial para ser atrativa ao mercado de capitais e fundos de investimento.

Segundo a Auddas, dar apoio na construção de casos de sucessos nesse setor é parte fundamental de sua estratégia de crescimento para os próximos anos.

Do lado da V4 Company, o CEO e fundador Dener Lippert conclui: “sempre buscamos parceiros estratégicos para somar na nossa construção de longo prazo. E a Auddas é esse parceiro. Dessa forma, estamos construindo um plano de qualificação de gestão para nossos sócios executivos, que têm sido de extrema importância para o crescimento saudável e performático do ecossistema”.

