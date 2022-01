Trabalha com tecnologia, design ou UX? Company Hero abre 18 vagas

A Company Hero, startup que em cinco anos já ajudou a simplificar a formalização de mais de dez mil empresas no Brasil, acaba de anunciar a abertura de 18 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho contemplam áreas de atuação como desenvolvimento, tecnologia, design e UX. Em 2022, a empresa deve atingir a marca de 120 funcionários.

O processo seletivo tem vagas para regime home office (remoto integral), híbrido e presencial nas cidades de São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, e Florianópolis (SC). Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos devem acessar a página de carreiras no site da Company Hero.

As posições para pessoas de qualquer localidade do Brasil são: Desenvolvedor Python Jr., Desenvolvedor Fullstack Pleno, Analista de Testes/QA, UX/UI Designer Pleno, Tech Lead, Analista Pleno — Conteúdo em Vídeo, Analista SEO Pleno, Assistente de Cobrança, Analista de Growth Pleno, Analista de Marketing de Produto Jr., Redator Jr., Designer Jr., Tech Recruiter Pleno e Desenvolvedor Front-end Pleno.

Já as oportunidades para trabalhar especificamente de forma presencial são:

São Bernardo do Campo/SP

Analista Administrativo Externo

Florianópolis/SC

Analista Administrativo Externo

São Paulo/SP (Zona Oeste)

Analista Administrativo Externo

Todas as vagas contam com benefícios como férias remuneradas e flexíveis, plano de saúde, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual para obter Previdência Privada sem taxas, cultura de feedback 360º para desenvolvimento, bônus por metas e desempenho, happy hour online com toda a equipe e day off de aniversário.

Crescimento

Em 2021, a Company Hero captou investimento no valor de R$ 3,2 milhões. O aporte da rodada pré-série A foi realizado pela Allievo Capital e por investidores da beegin.invest. Com a injeção do novo capital, a startup pretende alcançar receita anual recorrente de R$ 30 milhões até o fim de 2022, chegar a 15 mil empresas assinantes da plataforma e ampliar o número de funcionários. Outro objetivo da Company Hero é ajudar escritórios de advocacia e de contabilidade na formalização das empresas de seus clientes e a digitalizar seus processos paralegais.

