Trabalha com drywall? Knauf vai treinar 2 mil por ano de graça em SP

A Knauf do Brasil, multinacional alemã, investiu R$ 1,5 milhão na construção do novo Centro de Treinamento em São Paulo, a Knauf Akademia, com objetivo de treinar gratuitamente a mão de obra e sustentar o crescimento do mercado.

O investimento da Knauf teve o apoio do Ministério Federal Alemão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ), PPP e KFW Development Bank. E além da unidade em São Paulo, a multinacional abrirá dois novos centros, um no Rio de Janeiro e outro na Bahia. A meta é que as três unidades possam realizar a capacitação de 2 mil profissionais por ano.

A Knauf Akademia em São Paulo contará com espaço de dois andares para a realização de treinamentos práticos e teóricos sobre os sistemas drywall. O local também contará com espaço showroom para experiência e demonstração de todas as vantagens da solução.

Capacitação e qualidade

Garantir a capacitação técnica e mão de obra qualificada é o foco da Knauf. A plena capacitação dos profissionais que vão lidar com os sistemas em drywall é fundamental para que possam garantir resultados de qualidade, dentro das normas.

Os resultados, em termos estéticos e funcionais de uma instalação de drywall, somente serão obtidos com o uso dos componentes indicados, normatizados e aprovados pelo PSQ — Programa Setorial de Qualidade, bem como, com a rigorosa obediência aos procedimentos e o uso correto das ferramentas adequadas.

Consumo e crescimento

A tecnologia drywall é utilizada no mundo inteiro, e no Brasil há um crescimento esperado desse mercado. O consumo de drywall no país hoje está em torno 0,5 metro quadrado por habitante, de acordo com estimativas da Knauf do Brasil. Para ter uma base de comparação, o consumo mundial é de aproximadamente 2 metros quadrados por habitante.

Além da Knauf Akademia, a empresa mantém cursos de capacitação presencial em parceria com o Senai, onde treina cerca de 3 mil instaladores de drywall ao ano. Além disso, também conta com um ambiente digital, com cursos de capacitação online, que obteve mais de mil alunos no ano de 2021, durante o período de pandemia.

Com o lançamento de novos produtos neste ano, além da capacitação, a empresa projeta um crescimento de 20% nas vendas.

ESG

O processo de fabricação da Knauf considera a destinação do resíduo de gesso com reutilização pela própria fábrica, uso na produção de cimento e utilização na agricultura como corretivo de solo.

Em 2019, a Knauf também contribuiu com a redução de 460 toneladas de CO 2 pela utilização de energia de fontes renováveis na fábrica de Camaçari, na Bahia. Já na fábrica de Queimados, no Rio de Janeiro, houve redução de 409 toneladas de CO 2 no mesmo período.

