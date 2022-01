Top Employer: Bat Brasil ganha o selo pela 11ª vez consecutiva

A Bat Brasil (ex-Souza Cruz) foi reconhecida na quinta-feira, 20, como uma das melhores empresas empregadoras do Brasil ao receber o selo Top Employers pela 11ª vez consecutiva. O resultado comprova que a companhia se destaca pelas boas práticas em diferentes áreas de atuação, desde recrutamento, desenvolvimento e retenção, passando por diversidade, bem-estar e engajamento.

Este ano, a Bat Brasil ocupa a segunda posição no ranking nacional. O Top Employers celebra as empresas que oferecem as melhores práticas de recursos humanos aos seus colaboradores e acontece anualmente.

“Sermos reconhecidos mais uma vez pelo Top Employers é a comprovação de que, na Bat Brasil, seguimos investindo, apoiando e acreditando em pessoas. E, apesar de tantos anos de reconhecimento, temos a certeza de que não queremos parar por aqui”, diz Fabiola Silva, gerente sênior de talento, diversidade e inclusão.

Para Silva, a companhia busca seguir a estratégia de construir um amanhã melhor engajando talentos para continuar sendo uma das melhores empregadoras do país.

A Bat Brasil é parte do grupo Bat, que também foi certificado como Top Employer Global mais uma vez, pelo quinto ano consecutivo. Em 2022, apenas 11 empresas receberam o selo internacional. Esse reconhecimento contínuo demonstra o sucesso dos esforços para desenvolver e promover o potencial de seus 53 mil colaboradores nos diversos países em que atuam.

Para Hae In Kim, diretora global de Talentos, Cultura e Inclusão, o prêmio é um reconhecimento da cultura inclusiva e envolvente da companhia e do ambiente de trabalho inovador.

Segundo ela, os funcionários são o ativo mais importante da Bat. “Isso ficou ainda mais claro nos últimos dois anos, pois nossos colaboradores continuam a demonstrar notável resiliência, compromisso e flexibilidade, apesar das dificuldades da pandemia. São eles que impulsionam o nosso forte desempenho à medida que transformamos nosso negócio”, declara.

Para a Bat Brasil o colaborador tem um espaço central e é mais que um aliado no momento de implementar as novas práticas, como ocorreu durante a elaboração do novo modelo híbrido de trabalho. A companhia acredita que hoje os funcionários têm novas alternativas para administrar a vida pessoal e profissional de forma mais equilibrada e flexível.

