Bússola

Um conteúdo Bússola

Tokenização imobiliária avança e muda dinâmica do setor

Plataformas digitais democratizam acesso ao setor com investimentos a partir de R$ 5 e registro de ativos via blockchain

Tokenização imobiliária

Tokenização imobiliária

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 13h00.

A tokenização consiste no fracionamento digital de ativos de todos os tipos. Utilizando o blockchain, é possível até mesmo o uso no mercado imobiliário, o que criou um modelo que já mobiliza 450 incorporadoras e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 20 bilhões.

Dados da plataforma Propriedade Digital indicam a existência de 30 mil carteiras digitais abertas no país, com 9 mil investidores reportados à Receita Federal. Atualmente, o estoque de imóveis tokenizados no mercado nacional oscila entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões.

"A tokenização imobiliária permite aportes a partir de R$ 5, tornando o investimento em imóveis acessível a um público que antes era excluído por causa dos altos valores de entrada. Estamos utilizando a blockchain para dar liquidez e escala a um mercado tradicionalmente estático", analisa Para Andreas Blazoudakis, CEO da Netspaces,

Tecnologia é reduz barreiras históricas de entrada no setor

A digitalização do mercado imobiliário brasileiro é é impulsionada pela tecnologia blockchain, que permite o fracionamento de propriedades e a redução do aporte mínimo para atrair novos perfis de investidores

Diferentemente do cenário internacional, em que o fracionamento é o principal produto da modalidade, as operações no Brasil têm se estruturado para a digitalização do imóvel integral neste primeiro momento. 

O modelo possibilita desde o financiamento imobiliário com alienação fiduciária registrada em token até o uso pleno do ativo pelo proprietário, unindo segurança jurídica e eficiência operacional.

Cenário brasileiro reflete uma tendência global de migração para ativos digitais

De acordo com o Boston Consulting Group (BCG), o mercado de ativos tokenizados deve alcançar US$ 16 trilhões até 2030. No Brasil, o volume financeiro reportado de criptoativos somou R$ 440 bilhões em 2024, enquanto as ofertas de crowdfunding, base regulatória para a tokenização de renda fixa, registraram crescimento de 300% no mesmo período.

Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, ressalta a maturidade do ecossistema financeiro digital no país. "O mercado de tokenizados no Brasil atingiu R$ 1,3 bilhão em ofertas em 2024, e os ativos físicos do mundo real (RWAs), segundo relatório da plataforma RWA Monitor, superaram R$ 1,5 bilhão apenas em janeiro de 2026. A convergência entre a regulação e a inovação tecnológica coloca o Brasil em uma posição de destaque na infraestrutura do novo mercado de capitais", conclui.

 

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliário

Mais de Bússola

Opinião: aprovação do projeto Ferrogrão pode representar retrocesso jurídico e ambiental 

MindFlow: NR-01 reconhece burnout e pressiona empresas a se adaptarem

Bússola & Cia: festival de inovação chega a São Paulo

Ageless: por que a contratação assertiva está se tornando cada vez mais difícil

Mais na Exame

Brasil

Senado avança PEC que reduz jornada da enfermagem para 36 horas

Mercados

Ibovespa sai da máxima, com Petrobras em queda, mas mantém alta relevante

Pop

BTS no Brasil: 10 sites fazem vendas falsas de ingressos para os shows

Marketing

Agências investiram R$ 28,9 bilhões em mídia no Brasil; veja quais lideram ranking