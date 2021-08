Todo mundo pode falar em público, até você. Saiba como em seis etapas

Falar em público é sempre um desafio, especialmente para uma plateia grande. Conquistar e persuadir a audiência são desafios mesmo para palestrantes experientes. O profissional que consegue verbalizar suas ideias em qualquer cenário também tende a aprimorar seu rendimento no trabalho.

Pensando nisso, a Bússola conversou com a mentora de palestrantes Tathiane Deândhela, especialista em comunicação de alta performance, que listou seis pontos importantes para ter sucesso na hora de falar em público. Entre os dias 28 e 29 de agosto, Tathiane vai realizar a imersão PPG Experience 2021, em que serão debatidos temas como otimização do tempo, comunicação assertiva e táticas para fazer decolar qualquer negócio na área do conhecimento e da educação.

1. Defina um objetivo claro

Para não se distrair ou perder o fio do seu conteúdo, é preciso se concentrar no tema no que pretende repassar a sua audiência. Estudar e revisar todos os dados são passos indispensáveis para a sua apresentação. Elaborar um roteiro com tópicos é fundamental para direcionar o seu discurso.

2. Estude sua audiência

É indispensável estudar e conhecer o público que estará à sua frente. Saber para quem se está falando ajuda a organizar melhor a forma e escolher as ferramentas e até a linguagem a ser adotada durante a palestra. O tom do discurso e a sua postura corporal também precisam estar alinhados, para que não chamem mais atenção que o conteúdo preparado.

3. Drible sua timidez

A melhor maneira para fugir dessas armadilhas é dedicar um tempo de sua rotina à autopercepção. Antes de começar a falar em público, estimule sua autoconfiança. Faça exercícios de relaxamento, meditação, leitura, ou mesmo, escute uma música. Quanto mais concentrado você estiver, menos chances o nervosismo tem para te vencer.

4. Treine

Ninguém nasce sabendo e treinar é a melhor forma de se preparar para qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo e treinar é a melhor forma de se preparar para qualquer coisa. A prática constante leva a excelência. Por isso, o treinamento frequente da oratória pode fazer a diferença tanto para os seus discursos esperados quanto para os momentos de improviso.

Além disso, você terá tempo para aprimorar detalhes na sua apresentação, como a dicção, a linguagem não corporal, a presença de palco, a desenvoltura diante da plateia, o contato com o público e até o tom do seu discurso. O treino apenas contribuirá para o seu desenvolvimento.

5. Início memorável

Você sabia que o cérebro humano leva menos de um segundo para julgar os outros? E mesmo que tenhamos tempo para construir um diálogo, a primeira impressão realmente é a que fica. Isso significa que o sucesso de uma palestra inspiradora está em conseguir um começo memorável! O segredo para isso está na união de três fatores principais: técnica, treino e autoconfiança.

6. Atualize-se

Um profissional que tem a necessidade de falar publicamente com frequência precisa estar atualizado sobre o que ocorre no seu campo de atuação, bem como na sociedade em geral. Por isso, uma das ações no cotidiano deve ser buscar boas fontes sobre o seu segmento e prestar atenção nos principais veículos de comunicação. Faça disso um hábito.

