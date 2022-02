TI, marketing, pessoas e mais: Nexodata abre 50 vagas em home office

Por Bússola

A Nexodata, healthtech de receita digital, anuncia a abertura de mais de 50 vagas em trabalho remoto para os setores de tecnologia, produto, marketing, comercial e pessoas. Candidatos de qualquer parte do Brasil podem se aplicar às vagas diretamente pela página de carreira da empresa. Deste total, mais de 20 são posições de tecnologia.

Entre as vagas disponíveis estão Tech Recruiter, Tech Lead, PMO (Project Management Office), Sales Operation, Executive Sales Manager, Head of Product, Designer UX/UI, Back a Frontend Developer, Analista de Marketing, Especialista de Dados e Segurança da Informação, entre outras.

Além da remuneração e benefícios mais tradicionais como assistência médica e vale refeição, a empresa também oferece um programa de desenvolvimento e remuneração variável, plataforma de bem-estar físico e mental, cartão de benefícios flexíveis, aula de inglês, horário flexível e um ambiente colaborativo e aberto à autonomia e ao protagonismo.

Cultura

Ao mesmo tempo em que a aceleração da digitalização da saúde — vivida nos últimos anos por força da pandemia — fez os negócios e o time da Nexodata crescerem, este movimento também impulsionou a healthtech à necessidade de aderir ao conceito de Anywhere Office para toda a sua equipe, hoje composta de mais de cem empreendedores.

Para driblar a falta do convívio diário entre as equipes, a healthtech tem adotado estratégias para criar e incentivar processos de conectividade, por meio de grupos de identificação e convívio, por exemplo. Com isso, o escritório na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, teve seu formato transformado: mantiveram-se algumas estações de trabalho, mas, ampliaram-se espaços para reuniões em grupo, convívio entre os times e networking.

“Pensando na segurança da equipe, optamos, desde o início, por aderir totalmente ao home office. Mas sabemos que este formato poderia trazer algumas limitações para a cultura da Nexodata. Por isso, adotamos uma série de estratégias e ações para mitigar esses efeitos”, afirma André Assis, Chief People Officer da healthtech.

Segundo Assis, a ideia é deixar cada membro da equipe livre para decidir de onde trabalhar e quando ir ao escritório. Nesse sentido, a estratégia de Pessoas da Nexodata está ancorada no fomento da troca de experiências e convívio entre as equipes tanto no modelo offline quanto no online.

Além do escritório como um espaço opcional, a healthtech está estruturando um fluxo de convívios para o ambiente online, por meio de assuntos que as equipes querem discutir, permeando desde pautas afirmativas de diversidade e inclusão, guildas de jogos online, grupos de treinamento ou apenas momentos de bate-papo com o time.

“Essa postura e ações são resultado de como nossa liderança tem construído nossa cultura e nosso ambiente, remetendo diretamente a valores que para nós são inegociáveis, como parceria, desenvolvimento e bem-estar mental”, diz Assis.

A empresa conta, ainda, com um programa instituído de reconhecimento de talentos. Chamada de “Entrega de Camisetas”, a dinâmica reconhece, conforme o desenvolvimento e impacto da atuação individual e de equipe dos empreendedores, independente de idade, senioridade ou cargo. Todos eles estão aptos a receber três camisetas: branca, azul marinho e preta — essa última destinada aos membros da equipe que são convidados a se tornarem sócios.

"Estamos construindo um time com apetite para ajudar a construir o futuro da saúde brasileira. Por isso, contratamos profissionais com espírito empreendedor e real potencial para se tornarem sócios da companhia”, declara Pedro Dias, cofundador da Nexodata.

Fundada em 2017 por Pedro Dias e Lucas Lacerda, cofundadores da Vitta, outra healthtech, adquirida, em 2020, pela StoneCo, a Nexodata captou, ano passado, R$ 35 milhões dos fundos do Mercado Livre, Hospital Albert Einstein e do family office do Benchimol, além da Floating Point e FIR Capital.

A empresa funciona como um integrador entre médicos e farmácias, atuando em mais de 3 mil municípios brasileiros, por meio de uma rede de 25 mil farmácias. Na prática, os médicos podem gerar uma receita digital através da integração com a Nexodata, de onde estiverem. Uma vez emitida a prescrição, o paciente recebe a receita de forma 100% digital por meio de um link enviado por SMS ou email, pelo qual já consegue pesquisar informações e disponibilidade dos medicamentos receitados nas farmácias conectadas.

