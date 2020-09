Testes rápidos para países pobres

A OMS anunciou hoje que vai distribuir 120 milhões de testes rápidos de coronavírus a países de renda média e baixa. O diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus deu detalhes da ação global que reúne parceiros de peso como a Fundação Bill & Melinda Gates e os fabricantes Abbott e SD Biosensor (veja).

Em Wuhan, na China, não há novos casos desde maio, e o comércio de rua voltou ao normal.

Banco Mundial diz que 25 milhões perderam o trabalho na América Latina.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 103 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 28/09/2020 Média móvel — 28/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o aumento do número de candidatos negros registrados nas eleições de 2020, ultrapassando, pela primeira vez, a quantidade de candidatos brancos. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Teto de gastos – Mudança

Empréstimos às famílias – Alta

Ação anticrise – Gasto

Desindustrialização – Como o processo ganhou impulso

Como o processo ganhou B3/câmbio – Ibovespa

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Legislação – Aprovada extinção

Aprovada Segurança alimentar – FAO

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

Prime Day: Amazon

Consumo

Bem-estar (em casa)

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.

