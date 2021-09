Tem espaço para influência Pet na internet, sim. E a Priscila prova isso

Sucesso nos anos 1990, Priscila, primeira pet influencer do país, fez muito sucesso nas telinhas. Após alguns anos, a sheepdog retorna como influenciadora de uma nova era, que mistura o mundo da TV com o digital. A parceria é com a Petlove, maior ecossistema de produtos e serviços para pets. Em parceria com as agências Soko e CP+B, acabam de relançar seu clipe de Eu não largo o osso, com novos personagens, a Gata Sensata e o Oscar A. Melo.

Com as mudanças da nova geração de influência, a personagem acaba de escrever um novo artigo com exclusividade para a EXAME Bússola falando sobre o assunto. Confira:

As parcerias também são um outro jeito incrível de ser influencer, assim como eu venho fazendo com a Petlove, me tornei embaixadora da maior plataforma de produtos e serviços para pets do país. Lacrei.

Posso dizer que eu e meus “cãopanheiros” demos um grande passo na humanização de cães e gatos nos lares brasileiros dos anos 1990. Éramos pets com profissões próprias de quem trabalha na TV: produtores, apresentadores, diretores, office boys, ajudantes. Isso, atrelado à música chiclete e às histórias únicas e engraçadas, nos conectava ainda mais com os telespectadores.

É fato que as redes sociais fizeram muitos pets famosos: Mada e Bica, Lola Gata Superior, Gudan e sua irmã Blant, a Kiliquinha. Mas muitas das crianças, que hoje já são um tanto cringes, tiveram seu primeiro contato e afeto com um pet na época em que eu estava na TV e as redes sociais não existiam. De lá para cá, muita coisa mudou, claro.

Esse universo mágico, do qual eu fazia parte, gerava curiosidade e instigava os jovens que passavam a manhã inteira me acompanhando. Todos queriam me ter por perto em casa: com brinquedos, figurinhas, meu CD, roupas, itens para festa. Minha audiência era a maior prova do carinho de meus fãs e como eles eram apaixonados pelo universo pet e isso ficou atemporal: ainda tenho muitos priscilovers e abri um grande espaço para a nova geração de influência.

Os pet lovers formam uma comunidade superengajada e representativa, com isso meus novos colegas de profissão continuam fazendo muito sucesso, mas com um novo tipo de alcance: seguidores nas redes. Músicas, vídeos, produtos continuam marcando o carinho dos fãs por mim e meus colegas. Com todo o amor, irreverência e diversão, os pets influencers permanecem em ascensão no coração de nossos queridos fãs.

