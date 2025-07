Tecnologia permite mensurar impacto de campanhas digitais em lojas físicas

Apesar do avanço exponencial, a tecnologia ainda não chegou ao nível de permitir a compra aos consumidores sentir ou provar roupas pela tela do smartphone. A maioria, 57% segundo a EY, se incomoda o suficiente com isso para preferir comprar presencialmente.

Em contrapartida, o marketing saiu das ruas e está cada vez mais digital. O que não mudou para a área foi a necessidade de mensurar dados para criar estratégias. Mas então como o marketing pode coletar informações de campanhas digitais se a maioria dos consumidores ainda vai até a loja?

Respondendo a pergunta, grandes varejistas investem em tecnologias como o Device ID, solução capaz de mapear, via dispositivos eletrônicos, o comportamento do consumidor e medir o quanto uma campanha online gera tráfego para pontos físicos.

Como funciona?

A chave está no uso de soluções tecnológicas baseadas nas práticas de microgeolocalização, que permite às marcas medir, em tempo real, a precisão das campanhas e compará-las ao fluxo de visitas às lojas físicas.

Por meio delas, empresas conseguem mensurar quantos dispositivos foram impactados por um determinado push e estiveram presentes em alguma unidade da rede. Ou ainda as taxas de reengajamento de dispositivos que passaram por uma determinada área e foram impactadas pelas ações digitais.

“Durante muito tempo, medir o impacto de ações digitais no comportamento de compra nas lojas físicas era um desafio, ainda que alguns varejistas já utilizassem formas pontuais de cruzamento de dados, como o uso de cupons ou identificação via CPF. Com a evolução do mercado e das tecnologias de integração, hoje é possível acessar informações muito mais completas: entender o desempenho por loja, os produtos com maior intenção de compra e até identificar as regiões mais estratégicas para conversão”, explica Paula Freire, diretora de vendas da Siprocal, empresa de tecnologia especializada em dados e publicidade digital.

Por meio dessa mensuração, franquias, redes de supermercados, shoppings e varejistas com múltiplas localidades, são capazes de ter um olhar mais estratégico para a sua empresa, entender quais regiões estão respondendo melhor às campanhas e redirecionar a verba para campanhas de maior impacto nessas localidades.

“O varejo não atua somente no mercado digital, a união entre os dois mundos, olhando para a publicidade digital, ferramentas de geolocalização e uma equipe que saiba interpretar esses dados de uma maneira assertiva abre portas para um investimento em ações de marketing ainda mais assertivo e estratégico para os negócios”, conclui a executiva.

