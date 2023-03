Tecnisa planeja injetar R$ 5 mi em vale bônus para o mercado imobiliário

Por Bússola

A Tecnisa, uma das maiores incorporadoras de empreendimentos residenciais do Brasil, que trabalha de forma integrada com construção e vendas, em parceria com a CRM&Bonus, maior plataforma de giftback e inteligência de vendas para varejistas do Brasil, anuncia o lançamento do “Vale Bônus Tecnisa” — primeiro giftback vitalício do mercado imobiliário brasileiro. A expectativa é que o produto gere cerca de R$ 5 milhões ao ano em créditos vale bônus.

Mensalmente, os créditos podem chegar a R$ 1 mil por cliente e funcionará de três formas: na primeira, os novos clientes da construtora que comprarem um imóvel a partir de fevereiro terão R$ 1 mil em giftback vale bônus mensal e vitalício. A segunda visa aqueles que já são proprietários de imóveis da Tecnisa que, ao indicarem outras pessoas para comprarem apartamentos da incorporadora, receberão R$500 em cashback. A terceira, destinada a não clientes, disponibilizará R$500 em cashback para todas as pessoas que passarem por um dos estandes da Tecnisa na capital paulista e indicarem um amigo. Nas três modalidades, o vale bônus não é cumulativo e expira de um mês para o outro, se não for utilizado.

Todos os participantes do programa ganharão até 50% de desconto nas mais de 25 mil marcas de acessórios e roupas nacionais parceiras da CRM&Bonus.

“A Tecnisa construiu um legado que reinventou o mercado imobiliário no Brasil e é reconhecida como a construtora mais inovadora. Com o lançamento do primeiro giftback vitalício do setor, vamos oferecer benefícios a visitantes, clientes e novos clientes. Para realizar esta ação, contamos com o apoio da CRM&Bonus, uma das maiores plataformas de CRM e giftback do país”, diz Fernando Perez, presidente da Tecnisa.

“A CRM&Bonus é movida por desafios e, por isso, decidimos fechar esta parceria com a Tecnisa para lançar o primeiro vale bônus vitalício do setor imobiliário. No momento em que o desafio foi apresentado, sabíamos da grandeza da empresa e que o nosso produto seria a solução perfeita para atendê-los. É uma satisfação poder oferecer milhares de ofertas em grandes marcas e restaurantes aos clientes Tecnisa”, declara Alexandre Zolko, fundador e CEO da CRM&BONUS.

