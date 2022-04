Talent.com capta US$ 120 milhões de investimento Série B

A Talent, plataforma global de busca de empregos, anunciou uma rodada de investimentos de US$ 120 milhões na Série B liderada pela Inovia Capital, com a participação do já investidor Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), além dos novos investidores Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction e HarbourVest Partners.

Isso eleva o total de investimentos recentes para US$ 150 milhões, incluindo US$ 30 milhões do Technology & Innovation Banking Group no BMO Financial Group. Esse novo financiamento permitirá que a Talent.com expanda ainda mais sua plataforma programática de busca de empregos centrada no usuário, melhorando a relevância e a eficiência da experiência de busca de emprego para os candidatos.

Os fundos também serão destinados para contratar novos membros da equipe globalmente, investir no desenvolvimento de produtos, fortalecer a marca e alavancar as novas soluções para Pequenas e Médias Empresas.

“A partir deste momento vamos investir ainda mais em pessoas, buscando expandir em 2022, no Brasil, Colômbia, México, Argentina e Chile. Nos próximos meses expandiremos com escritórios na Cidade do México e estamos planejando o mesmo para Santiago de Chile e Bogotá”, declara Sebastian Dominguez, VP da América Latina.

Além disso, segundo ele, esforços da startup serão direcionados também para o fortalecimento da marca e aumento de usuários da plataforma.

“Com estes novos investimentos, estamos ansiosos para fortalecer ainda mais nossa posição entre as plataformas de busca de empregos de alta tecnologia, contratando os melhores talentos e aumentando nosso investimento em novos produtos”, afirma o cofundador e co-CEO, Lucas Martínez.

A Talent.com está disponível em 78 países, 29 idiomas e com 400 colaboradores no mundo. Sua tecnologia exclusiva conecta pessoas que buscam emprego a oportunidades relevantes. Seu modelo de pagamento por clique ajuda os recrutadores a ajustar facilmente suas campanhas de divulgação de vagas com base em performance.

A plataforma é uma das maiores ferramentas de busca de emprego do mundo, exibindo mais de 30 milhões de vagas de 1 milhão de empresas, com engajamento crescente e recorrente de marcas internacionais. A Talent.com tem sido consistentemente destacada como uma das empresas com maior crescimento, de acordo com os rankings do Financial Times, The Globe and Mail e Deloitte’s Technology Fast 500.

“Essa parceria está iniciando uma nova fase de crescimento, com o lançamento de um conjunto de produtos de valor agregado para se tornar uma plataforma verdadeiramente focada em quem busca empregos”, diz Chris Arsenault, sócio da Inovia Capital.

