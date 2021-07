Taís Araújo mostra em “reality” tratamento da nova campanha da Invisalign

A atriz Taís Araújo protagoniza a partir desta semana uma espécie de reality show único em uma campanha para a Invisalign, tecnologia de tratamento ortodôntico com alinhadores transparentes, da Align Technology. A atriz e empresária, um dos sorrisos mais conhecidos da TV brasileira, tornou-se a nova embaixadora da marca no Brasil e vai ser parte da campanha global da Align “Invis is a powerful thing” (“O sorriso Invisalign é poderoso”).

A atriz mostrará a transformação do sorriso pelo tratamento do início ao fim, em comerciais de TV, conteúdo de mídia social nas redes da marca e da própria Taís. “Senti necessidade de corrigir o alinhamento dos meus dentes inferiores porque era algo que estava me incomodando”, diz Taís. “Meu dentista explicou que depois de uns anos o sorriso pode mudar mesmo e me indicou o tratamento Invisalign.”

“Estamos muito felizes por Taís ter aceitado nosso convite. Por mais de 24 anos, a Align tem ajudado ortodontistas a transformar sorrisos e mudar a vida de seus pacientes em todo o mundo. Inclusive, nosso sorriso de número 10 milhões foi de uma paciente no Brasil”, declara Ritesh Sharma, vice-presidente e gerente geral da Align Technology LATAM.

O tratamento Invisalign atende a uma ampla gama de necessidades dos pacientes, permitindo aos ortodontistas tratar aproximadamente 90% das maloclusões (dentes tortos) em todas as idades.

