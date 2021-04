Supermercados lançam produtos com castanha de caju artesanal

A Qualitá, marca exclusiva do Extra, Pão de Açúcar e Compre Bem, em parceria com a ONG Amigos do Bem, instituição que desde 1993 atua no sertão nordestino, acaba de lançar um conjunto de produtos à base de castanha de caju produzidos de forma artesanal.

A produção envolve a atuação de mais de 400 trabalhadores no plantio e no beneficiamento da castanha. As plantações do projeto ocupam mais de 680 hectares, e os Amigos do Bem também distribuem mudas de caju para as famílias assistidas e compram a produção local no período da colheita.

Este é o primeiro co-branding de Qualitá. “Essa parceria vai além do consumo dos produtos. É uma iniciativa que tem uma causa e uma importante responsabilidade com as pessoas. Qualitá já está na mesa e nos lares da família brasileira e os Amigos do Bem, por sua vez, estão presentes na vida de milhares de famílias, dando suporte e ajudando-as a progredir por meio de novas oportunidades”, diz Eduardo Finelli, diretor de Marcas Exclusivas do GPA.

Os Amigos do Bem já são parceiros do GPA, grupo do qual o Extra, o Pão de Açúcar e o Compre Bem fazem parte, desde 2005, em campanhas de arrecadação de alimentos em loja e na venda de sacolas reutilizáveis que levam a marca da organização. E agora a parceria será expandida com produtos.

“O GPA tem oferecido uma parceria sólida, que permite a divulgação dos produtos 100% solidários e amplia a sua comercialização. Com isso, mais postos de trabalho são gerados, garantindo a renda de milhares de famílias que vivem na região mais pobre do nosso país”, afirma Alcione Albanesi, fundadora da organização.

Entre as opções de produtos, estão a castanha de caju torrada e salgada tradicional nas versões de 30 gramas (R$ 4,79) e 140 gramas (R$ 16,99); e o mix de nuts com 30 gramas (R$ 4,79) e 150 gramas (R$ 16,99).

Comunicação

A comunicação também é um fator importante para essa ação. “Nossa ideia foi trazer as duas marcas para reforçar o propósito desses produtos e, nas embalagens, também há um breve descritivo sobre a iniciativa para que nossos clientes saibam o quanto estão contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do sertão nordestino ao adquirir esses itens”, diz Fernanda Megale, gerente de Marketing de Marcas Exclusivas do GPA.

Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas do Pão de Açúcar, Extra, Mercado Extra, Mini Extra e Minuto Pão de Açúcar do Estado de São Paulo e já estão presentes nas lojas em todo o Brasil e também no e-commerce do Pão de Açúcar. e do Extra.

