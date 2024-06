Supermed projeta crescimento de 50% e anuncia expansão de parcerias em evento especial

Com apenas três anos no mercado, a healthtech Supermed já conquistou 350 mil clientes e está consolidada no setor da saúde complementar.

A administradora de benefícios tem o objetivo de crescer 50% até o final deste ano. Para ter sucesso, a empresa pretende expandir o portfólio de parcerias, que hoje conta com Golden Cross, Assim Saúde, Unimed Ferj e Grupo NotreDame Intermédica (GNDI).

Expectativas anunciadas durante evento especial

A Supermed realizou, pelo terceiro ano consecutivo, o “Supermed Estrelas”, evento de saúde para parceiros e líderes da área, que reuniu mais de três mil convidados.

Durante o evento, a empresa anunciou novidades como produtos exclusivos com a operadora Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro (Unimed Ferj).

O objetivo da parceria é comercializar planos coletivos por adesão, e viabilizar a expansão do escritório para o estado de São Paulo.

A empresa também destaca como diferencial a venda de produtos coletivos por adesão exclusivos da Amil, de abrangência nacional.

“A maior abrangência do portfólio, que oferece novas opções ao consumidor, de acordo com cada perfil, é um dos nossos principais propósitos: entregar qualidade e saúde de ponta”, destaca Levi Netto, vice-presidente da Supermed.

O evento teve prêmios para os corretores de destaque

O evento foi realizado no Rio de Janeiro. A noite contou com apresentação do DJ Felipe Mar e show do cantor Thiaguinho, além de uma calçada da fama para celebrar os 10 corretores mais atuantes em 2023, que foram premiados com viagens para Hollywood com acompanhante.

A campanha de incentivo de 2024 também premiou os corretores de destaque com passagens de cruzeiro, estadias no Club Med, convites para o Rock in Rio e para assistir aos desfiles das escolas de samba de 2025 em camarote na Sapucaí, todos os prêmios dão direito a um acompanhante.

