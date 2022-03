Super Bowl: como um brasileiro venceu a grande final do marketing digital

Na primeira quinzena de fevereiro, aconteceu a 56ª edição do Super Bowl, tradicional final da NFL, vencida pelo Los Angeles Rams. Assim como o grande jogo entre as equipes e o espetáculo musical comandado por artistas consagrados, a 270B, agência focada em publicidade digital nos Estados Unidos, também deu um show nas redes sociais. O escritório de comunicação desenvolve desde 2015 consecutivas ações de comunicação em plataformas digitais para o Avocados From Mexico dentro do segundo maior evento esportivo do mundo.

As ativações, que ao longo dos anos vêm desbancando empresas tradicionais que patrocinam o evento, totalizam mais de 41 bilhões de impressões positivas e contribuem diretamente para o aumento no consumo anual de abacates no território norte-americano, estimado em 1,13 bilhões de quilos.

A 270B conquistou a marca de 64% de impressões positivas nas redes sociais do Avocados From Mexico nesta edição do Super Bowl, ficando ao lado de marcas tradicionais como a Pepsi. A Bússola conversou com o brasileiro Kristian Bottini, CEO e fundador da agência publicitária, para saber mais.

Bússola: Qual foi segredo da 270B para o alcance de números tão expressivos para o Avocados From Mexico dentro do Super Bowl?

Kristian Bottini: O sucesso do Avocados From Mexico nas mídias digitais passa diretamente por nossa colaboração na elaboração do planejamento estratégico, sendo uma espécie de pré-jogo da área de comunicação para o grande dia no Futebol Americano.

Integrado com a equipe do Avocados From Mexico e outros players de comunicação contratados pela marca, esse trabalho é realizado de 90 a 120 dias antes do Super Bowl e monitoramos a performance e a experiência inovadora que criamos. Na edição 2022, nós registramos nos últimos 15 dias que antecederam o jogo, mais de um milhão de visualizações em nossas ativações e lideramos em conjunto com a Pepsi o número de menções nas redes sociais.

Bússola: Para esta edição do Super Bowl, qual foi a grande ativação oferecida pela agência para a promoção da marca norte-americana de abacates?

Kristian Bottini: A 270B propôs uma experiência que alia entretenimento, diversão e culinária em um único pacote. Convidamos Drew Bress, ex-jogador, que é considerado uma lenda do New Orleans para ser a grande estrela da ‘House of Goodness’ — Casa do Bem. O espaço virtual promoveu uma interação com o ex-astro da NFL, incentivando o público a descobrir novas receitas com o abacate e, consequentemente, estimular a compra da fruta. Além disso, as pessoas que navegaram pela experiência, tiveram a chance de participar de um sorteio no valor de US$ 100 mil em produtos smart home.

Bússola: Ao longo dos anos, as ativações feitas para o Avocados From Mexico dentro do evento ajudaram a 270B na prospecção de novos clientes e expansão da operação para outros países?

Kristian Bottini: Sem dúvida, a nossa expertise em ativações no Super Bowl, o qual atuamos há oito anos consecutivos, foi fundamental para 270B trabalhar com marcas como Ocean Spray, Nature Sweet, Potatoes USA, entre outras. Todas elas chegaram ao nosso portfólio por conta do trabalho desenvolvido para o Avocados From Mexico.

Em paralelo, percebemos o quanto o mercado publicitário está aquecido devido à necessidade das empresas se comunicarem de uma maneira mais assertiva com o seu público. Até por isso, estamos abrindo em breve um escritório no Brasil, que irá trazer todo nosso know-how norte-americano e ser uma opção para marcas que necessitam aliar nas campanhas o melhor do marketing digital com a utilização de tecnologias.

