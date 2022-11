Still Dreaming: com Milton Nascimento, Ney Matogrosso e Gilberto Gil

Por Bússola

A música sempre fez parte da vida de Pedro Sirotsky. Nos anos 1970, seu programa Transasom nasceu na Rádio Gaúcha e logo migrou para a TV RBS, com a exibição de videoclipes, antes da “explosão” deste formato na MTV. Sucesso imediato no Rio Grande do Sul. Porém, aos 23 anos, o então apresentador foi “convocado” a atender um pedido do pai, Maurício Sirotsky, fundador do grupo de mídia RBS, o mais importante do sul brasileiro: largar o Transasom para assumir a operação das rádios FM que a RBS começara a montar.

Tinha início neste ponto um caminho que Pedro tomou como seu, mas sem esquecer o que realmente desejava. Foram 40 anos... até “Mr. Dreamer - o que você está fazendo da sua vida?”, docudrama de 2021 que expõe a angústia de um sonho interrompido e mostra sua reconexão com a música. Pedro viaja, literalmente. É em Dublin, a capital da Irlanda, que começa a jornada para refletir sobre questões como “qual o papel da música das nossas vidas?”, “qual o papel dos sonhos no mundo?” e “o que seria do mundo sem a música?”. Pedro busca entender o pensamento de jovens talentos, pessoas que hoje têm a mesma idade que ele tinha quando parou.

O filme foi premiado como melhor edição no Close-Up Edinburgh Docufest. Está disponível no Globoplay e no Now. Missão cumprida? Longe disso. O sonho continua. E agora o sonho de Pedro Sirotsky evolui para Still Dreaming, série de entrevistas com alguns dos principais nomes da música brasileira. Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Gilberto Gil e Nelson Motta já gravaram em diferentes partes do planeta.

“São papos sobre vida, felicidade, família, legado, espiritualidade e até a morte, pegando a música como fio condutor de uma exploração profunda. Papos leves e descontraídos, que nos aproximam do artista, criadores de trilhas sonoras que mostraram ao mundo a potência dos movimentos musicais brasileiros”, afirma Sirotsky.

Com previsão de estreia para 2023, neste momento em negociação com plataformas de exibição, Still Dreaming parte para a finalização das demais três conversas. “A série não é sobre música. É, sim, sobre comportamento, escolhas e ações que compõem a vida valorosa que tanto sonhamos em ter”, diz Pedro.

A carreira empresarial de Pedro trouxe recompensas materiais e imateriais. Ele coleciona hoje um leque de amizades como Caetano Veloso, Gil, Nelson Motta, Roberto Carlos e Lulu Santos. E esse clima de proximidade está presente em cada troca com os artistas de Still Dreaming.

“A minha pergunta é ‘qual vida se deve viver?’. Eu escolhi o sonho, primeiro com Mr. Dreamer agora com Still Dreaming”, declara.

Uma lição deste Senhor Sonhador, do Mr. Dreamer, de um homem que dá uma aula de desprendimento ao, com seu docudrama e agora a série, cutucar a ferida e mostrar que é possível, sim, concretizar sonhos, hoje ou amanhã. Pedro não vai parar de sonhar (a série promete uma próxima temporada apenas com vozes femininas). E que sua mensagem chegue a cada vez mais pessoas.

