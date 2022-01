Startups: AoCubo cresce em faturamento em quase 100% no ano passado

Impulsionada pela digitalização do setor imobiliário e pela baixa dos juros para o financiamento, a AoCubo, startup que conecta, por meio de Inteligência Artificial, corretores e compradores de imóveis, alcançou um crescimento de faturamento de quase 100% em 2021. Apesar do cenário de incertezas por conta da nova variante do coronavírus, o planejamento da empresa para este ano é similar ao do ano passado, com aumento de demanda por imóveis maiores e com mais infraestrutura. A proptech planeja também uma expansão estrutural e financeira de até 300% ao longo deste ano.

A AoCubo, que conseguiu em 2021 um aporte de R$ 5 milhões, se transformando assim, em um dos maiores Smart Moneys do mercado, investiu nas transformações digitais como, por exemplo, na melhoria das tours virtuais e visitas/atendimentos onlines para direcionar as suas ações. Além disso, optou por novas estratégias para a captação de clientes como a que aconteceu na Black Friday.

A Black November da proptech ofereceu descontos que chegavam a até R$ 800 mil para empreendimentos de médio e alto padrão. Para personalizar cada vez mais as necessidades de cada cliente, foi criada também a calculadora virtual, responsável em precificar de maneira rápida e fácil qualquer imóvel novo em São Paulo.

Aos corretores, foram oferecidas as maiores remunerações do mercado e cursos profissionalizantes e além disso, a AoCubo planeja contratar mais 150 pessoas, sendo elas das áreas de marketing, tecnologia, operações, administrativo e prospecção (corretores). Em 2021, a empresa contava com 130 funcionários.

Para o CEO da proptech, Ronnie Sang, o que contribuiu para o sucesso do empreendimento em meio a uma pandemia foi a baixa expressiva dos juros e a necessidade por qualidade de vida dentro de sua residência.

“Existe também o fato de termos nascidos já como uma imobiliária digital, então enquanto o mercado tentava se ajustar na nova realidade por conta das medidas, já estávamos adaptados com todo o sistema de tour virtual; visitas e atendimentos online e, além disso, já sabíamos como utilizar a tecnologia como solução para otimizar o tempo do corretor”, afirma Ronnie.

Além da melhoria de seus serviços, a AoCubo soube acompanhar o bom momento do mercado imobiliário, aumentando as opções de imóveis e desburocratizando a aquisição de um novo empreendimento. Segundo dados do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), entre janeiro e setembro ocorreram quase 50 mil lançamentos e vendas.

Expectativas

Segundo Ronnie, em 2022 o mercado imobiliário promete continuar evoluindo e investindo em projetos sustentáveis. Além disso, será observado uma busca maior por soluções tecnológicas, garantindo assim, maior agilidade nos processos de compra e venda e no cumprimento de prazos.

2021 também gerou uma tendência que promete continuar no próximo ano, como por exemplo, a valorização e busca por empreendimentos de alto padrão. Segundo dados do Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), a procura por imóveis de luxo aumentou cerca de 64% neste ano.

“Os campeões de vendas continuam sendo os imóveis do programa Casa Verde e Amarela — ação do Governo Federal com o intuito de garantir fácil acesso da população a moradia própria. Porém, este ano houve um aumento significativo nas vendas de imóveis de alto padrão com metragens acima de cem metros quadrados”, diz Ronnie.

Outro ponto que continuará na lista de desejos dos clientes segundo o CEO da AoCubo, é a busca por imóveis com espaço de lazer ou com um local adaptável para o home office. Para ele, esse ainda é um reflexo causado pelas medidas de isolamento social do coronavírus e que permanecerão no setor imobiliário por muito tempo.

“A AoCubo é uma marketplace de compra e venda de imóveis, e trabalha com um grande foco no corretor, o empoderando com tecnologia e com ferramentas para o seu desenvolvimento profissional”, declara Ronnie.

Segundo o CEO, com o último lançamento, chamado de Calculadora de Preços, foi possível precificar qualquer imóvel recém lançado na região de São Paulo, sendo uma nova estratégia de Inteligência Artificial para contribuir com os corretores que buscam o equilíbrio entre os preços competitivos e a segurança financeira de cada operação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube