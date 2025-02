Startup que integrou IA generativa em serviço de análise de fala projeta faturamento de R$ 15 mi

Ao integrar IA generativa no seu serviço de ‘análise de fala’, a Evollo conseguiu um salto de 50% no faturamento em 2024, projetando até R$ 15 milhões em 2025. Com uma carteira de clientes que inclui grandes marcas como Bradesco, Vivo e Porto Seguro, os fundadores estão confiantes de que fizeram a jogada certa.

Afinal, o serviço oferecido, o ‘speech analytics’, consiste na análise das conversas entre consumidores e atendimento a fim de encontrar insights importantes para otimização das operações. De primeira, podemos imaginar uma sala cheia de profissionais ouvindo gravações e lendo conversas, e é mais ou menos assim que funciona o método mais tradicional.

A Evollo, no entanto, percebeu como a combinação com IA generativa poderia potencializar o processo. Este ano, focando na expansão da carteira de clientes, a empresa vai continuar com demonstrações do serviço, mostrando como é possível obter insights, planos de ação claros e uma visão precisa do ROI.

Por que grandes empresas se interessam pela solução?

Os principais interessados são os setores financeiro e de telecomunicações, que procuram soluções com foco em otimizar processos de vendas, retenção e atendimento ao cliente.

Para dar conta da tarefa, a Evollo conta com um datalake que recebe interações diárias de mais de 80 contact centers. O uso da IA generativa permitiu mais celeridade na extração e análise de áudios e textos em diferentes canais.

“Nosso diferencial está na capacidade de oferecer scores preditivos e insights aplicáveis, aprimorando a experiência do cliente e gerando valor real ao negócio. Nossa missão é potencializar o crescimento dos parceiros combinando o melhor da tecnologia de dados com a inteligência humana”, detalha Eduardo Ribeiro, cofundador e Business Development da Evollo.

A empresa está ativa desde 2019 e recentemente expandiu sua atuação para médias e pequenas companhias, principalmente em setores considerados estratégicos, como varejo, fintechs e educação.

“Nosso foco está em consolidar ainda mais a confiança do mercado na nossa solução de speech analytics e expandir para novas frentes e mercados”, afirma Danilo Curti, cofundador e Diretor de Operações da Evollo.

