Startup aposta no monitoramento de processos judiciais com notificações em tempo real via WhatsApp 

Estatísticas apontam que, de cada 100 ações trabalhistas, 20 são encerradas por revelia, devido à citação por edital ou falhas de notificação. 75% das empresas brasileiras não monitoram continuamente processos judiciais em que estão envolvidas. É nestes dados que a startup Radar Júris encontrou oportunidade de negócios.

Criada por profissionais que atuam nas áreas de Direito, Tecnologia e Marketing, e lançada em janeiro deste ano, a empresa permite o monitoramento diário de processos judiciais a partir de consultas automáticas em todos os os tribunais e instâncias do Brasil.

O objetivo é garantir que o usuário receba informações atualizadas e relevantes sobre processos registrados em nome de qualquer CPF e CNPJ, antes mesmo do recebimento de uma intimação judicial.

“Como advogado, percebi que não existia no mercado uma solução para acompanhar novos processos em tempo real, algo que muitos dos meus clientes sempre buscaram. A RadarJuris resolve esse problema de forma prática e acessível, garantindo que ninguém seja pego de surpresa em questões jurídicas. Tudo que o usuário precisa fazer é digitar o numero de CPF ou CNPJ que deseja monitorar para ter acesso ao serviço”,diz Daniel Poltronieri, CEO da Radar Juris.

Como funcionam os serviços da startup?

A Radar Juris oferece dois serviços, ambos focados no monitoramento e suporte para evitar surpresas com processos judiciais. Eles são disponibilizados em planos de assinatura mensal e anual.

O Monitoramento Processual 24h – serviço inédito no Brasil – rastreia automaticamente todos os tribunais e instâncias do país, identificando em tempo real novos processos registrados em nome de qualquer CPF ou CNPJ. Assim que um processo é protocolado, o usuário recebe automaticamente uma notificação por WhatsApp e email, informando todos os detalhes do processo.

O Histórico Processual consiste em uma consulta completa de todo o histórico de processos associados a um CPF ou CNPJ até a data da solicitação, permitindo ao usuário consolidar o histórico processual de uma pessoa ou empresa. Também é possível identificar processos antigos ou em andamento que possam ter passado despercebidos.

“Nossas automações permitem a notificação de novos processos via Whatsapp e email em tempo real, e com até 4 meses de antecedência à intimação judicial, ajudando nossos clientes a se anteciparem e prepararem suas defesas com mais tempo e assertividade”, diz Lucas Mazzei, CTO da Radar Juris.

É um negócio com potencial? Quem se interessa por ele?

O público-alvo da Radar Juris é bem variado. O primeiro grupo são pessoas físicas que desejam ser notificadas imediatamente sobre processos em seu nome e que se preocupam com a proteção de seu patrimônio jurídico. Entre os exemplos estão pessoas públicas, empresários, celebridades e influenciadores.

Empresas de todos os portes e segmentos também podem se proteger contra quaisquer problemas que venham a acontecer no processo de uma intimação judicial, como falhas e atrasos no envio.

A Radar Juris impede que empresas sejam surpreendidas com processos inesperados e permite a elas se anteciparem a problemas jurídicos. É o caso de empresas que participam de licitações e precisam do histórico jurídico em dia; aquelas que buscam prevenir bloqueios de contas ou medidas judiciais que possam impactar suas operações.

Advogados e escritórios de advocacia também estão entre os que podem utilizar os serviços do Radar Júris para garantir os interesses de seus clientes, assim como contadores e consultores jurídicos. Instituições financeiras e seguradoras são outro segmento que se beneficia do que oferece a plataforma.

“Os serviços que oferecemos são essenciais para todos que prezam por segurança jurídica, especialmente no Brasil, onde a instabilidade nesse aspecto é uma realidade. Nossa solução atende tanto pessoas físicas quanto empresas de todos os segmentos e tamanhos, oferecendo controle e tranquilidade em um cenário jurídico muitas vezes imprevisível", destaca Luis Tauffer, CGO da Radar Juris.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube