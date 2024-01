“Solidez financeira da Braskem garantiu acordos para Maceió”, diz CFO

Apesar do ciclo de baixa no setor petroquímico global, a solidez financeira da Braskem tem garantido o cumprimento dos acordos fechados pela empresa para reparação dos danos socioambientais relativos ao evento geológico ocorrido em uma região específica de Maceió.

Quem afirma é Pedro Freitas, CFO da Braskem. Segundo ele, a empresa se preparou para atender aos compromissos de desembolso durante o momento mais desafiador do setor. Desde 2020, a empresa fechou cinco acordos com autoridades federais, estaduais e municipais, com o objetivo de mitigar, compensar e reparar impactos decorrentes da desocupação de imóveis localizados na área de risco determinada pela Defesa Civil naquele ano.

“Todos os acordos foram fruto de ampla discussão e baseados em dados técnicos e jurídicos e homologados na Justiça”, afirma Freitas. A empresa provisionou R$ 14,4 bilhões para isso, dos quais R$ 9,2 bilhões já foram desembolsados, incluindo R$ 4,4 bilhões destinados a indenizações".

Confira a seguir os principais trechos da entrevista:

O setor petroquímico entrou num ciclo mundial de baixa. Isso afeta a capacidade de pagamento dos acordos firmados pela Braskem para reparar danos em Maceió?

A Braskem tem uma política financeira bastante conservadora, e a gente se antecipou às necessidades de desembolso para atravessar esse momento mais desafiador. A companhia tem liquidez e capacidade de pagamento para honrar com os compromissos assumidos até o momento. Tivemos muito trabalho para chegar nessa situação, mas conseguimos.

E quanto à perda do grau de investimento com o rebaixamento do rating da empresa pela Fitch?

Isso ocorreu em razão da percepção da agência de aumento dos riscos ESG com a repercussão do possível colapso da cavidade 18 na mina da Braskem. Desde o início, a companhia vem atuando de maneira responsável e fez tudo o que era recomendado pelos especialistas para mitigar o risco. No início de dezembro de 2023, só havia 23 imóveis ocupados na área de risco, que foram desocupados por ordem judicial. Todos os demais moradores estavam realocados com segurança e a maioria já foi indenizada. É importante deixar claro que a Braskem mantém uma sólida posição de caixa e perfil de endividamento bastante alongado, com prazo médio de vencimento da dívida acima de 12 anos, e mais de 60% concentrada após 2030. Também reforçamos nosso compromisso com a disciplina de custos e na continuidade da implementação de medidas para redução da sua alavancagem corporativa.

Como está agora a percepção de risco em relação a essa cavidade 18?

Conforme declarações da Defesa Civil de Maceió, a cavidade 18 encontra-se em processo de estabilização. O coordenador do órgão disse ainda que sismógrafos não detectaram novas atividades sísmicas e não há registro de alteração de pressão. O estado de “alerta” passou para “atenção”. Tal cenário sinaliza que o processo interno da cavidade voltou ao ritmo natural, dentro do esperado. Pesquisadores da UFAL e do IMA apontaram, em uma análise inicial, não ter havido contaminação de água na Lagoa Mundaú. Esperamos autorização para que possamos acessar a área, avaliar eventuais impactos causados e dar continuidade aos trabalhos de fechamento dos poços.

Você disse que a maioria das pessoas já foi indenizada. Quanto falta?

O Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF) chegou ao fim de dezembro com 19.108 propostas de indenização apresentadas a moradores e comerciantes. O número equivale a 99,8% de todas as propostas previstas, e o índice geral de aceitação se mantém acima de 99%. Do total de propostas aceitas, 94% já foram pagas, o que, somado aos auxílios financeiros, chega a R$ 3,9 bilhões.

A Braskem sempre foi reconhecida por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com as práticas ESG. Como fica esse posicionamento frente ao ocorrido?

Desde 2019 temos atuado de forma incansável, com foco na segurança das pessoas e no cumprimento de todos os compromissos assumidos nos acordos firmados com as autoridades. Diante da repercussão gerada com o evento na cavidade 18, estamos agora buscando mostrar o que foi feito nesses quatro anos para que a nossa perspectiva seja considerada.

Tudo isso atrapalha os planos de venda da empresa?

Essa é uma agenda dos acionistas. Posso dizer apenas que o processo de venda segue em curso. O papel da Braskem é fornecer informações para as due diligence que estão sendo feitas ou que ainda serão. Os interessados certamente prestarão especial atenção ao ocorrido em Maceió. Espero que a atuação responsável da Braskem seja reconhecida nesse processo.

Com o ciclo de baixa no setor petroquímico, além de todos os compromissos em Maceió, como ficam as opções de crescimento?

Mesmo nessas condições, a Braskem não está abrindo mão do crescimento. Temos sido muito seletivos na escolha de onde investir. Um bom exemplo disso é o projeto da Tailândia, de uma nova unidade que produzirá polietileno renovável. O projeto de engenharia está em curso, e esperamos ter uma decisão final de investimento ao longo de 2024.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Oi coloca sua conexão à prova e estreia como marca parceira do Big Brother Brasil 2024

Livro de Britney Spears é o mais ouvido na Audible, plataforma de audiolivros nova no Brasil

Bússola Poder: democracia partida