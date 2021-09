Solfácil lança financiamento agro e marketplace para integradores

A Solfácil, primeira fintech solar do Brasil, anuncia novidades na edição 2021 da Intersolar South America. A primeira é uma nova linha de financiamento rural, que vai atender agricultores, pecuaristas e outros empreendedores do agronegócio. A segunda é a criação de um marketplace para integradores.

Adequado à realidade do cliente rural, o financiamento agro oferece prazos de pagamentos mais alongados e taxas de juros inferiores às dos tradicionais. É também mais ágil e menos burocrático porque possui menos exigências cadastrais e de documentos. A fintech espera movimentar R$ 150 milhões em financiamentos nos próximos meses com a linha agro.

A segunda novidade é o lançamento de um marketplace para integradores que reunirá os fornecedores dos kits para instalação de energia fotovoltaica mais procurados no mercado. Lá, o cliente poderá cotar o serviço e garantir o melhor custo-benefício. A marca facilita ainda mais o processo de compra e venda de seus parceiros integradores, que poderão cotar e escolher os equipamentos ideais para cada projeto dentro do processo de compra, tudo em um só lugar.

“Vamos continuar investindo em soluções que facilitem o dia a dia e alavanquem as vendas de nossos parceiros integradores. Eles são protagonistas na agenda de sustentabilidade do país e na disseminação dessa tecnologia, gerando milhares de empregos, do norte ao sul do país”, diz Fábio Carrara, CEO e fundador.

A Solfácil se consolida como uma plataforma completa de energia solar, oferecendo opções para 90% do mercado consumidor de energia solar brasileiro. Desde clientes residenciais, pequenas e médias empresas até produtores rurais — trazendo, na outra ponta, soluções que facilitam também a jornada do parceiro integrador.

Em breve, a companhia espera financiar cerca de R$ 1 bilhão em novos projetos — quase 10 vezes o volume movimentado em 2020. Para 2022, a estimativa é de R$ 2,5 bilhões, com mais de 15 mil clientes financiados nos dois anos somados.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube