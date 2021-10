Site da Abrasce adota recursos de acessibilidade para todos os públicos

O site da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) passa a contar com recursos de acessibilidade para ampliar o acesso e a navegação de todos os públicos. A mudança foi implementada para atender à necessidade de levar informações a um maior número de pessoas. A partir de agora, o site da Abrasce terá à disposição do internauta 25 novas funcionalidades, que incluem: comando de voz, navegação numérica e por teclado, ajuste de leitor de tela, descrição de imagem, teclado virtual, entre outros recursos. O trabalho foi desenvolvido pela Equalweb, startup criada com o propósito de tornar acessíveis as páginas da web de empresas do Brasil.

“Através da acessibilidade, ganhamos recursos em áudio para leituras de textos para deficientes visuais e adaptação de fontes e foco para idosos, de forma que o site consegue se adequar ao usuário”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce, que vê na inclusão digital um meio de agregar conhecimento à população.

Segundo uma pesquisa do coletivo Web Para Todos e BigDataCorp, menos de 1% dos sites brasileiros são amigáveis para pessoas com deficiência. Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, o que representa algo em torno de 25% de toda a população.

“É com grande satisfação que anunciamos esta parceria com a Abrasce. Com este posicionamento, a entidade está endereçando uma mensagem importante para o mercado sobre a importância de incluir pessoas com necessidades específicas de navegação nos canais digitais. Essa é uma nova exigência da sociedade direcionada ao mundo empresarial que não pode mais ser colocada em segundo plano. Em um mundo cada vez mais digital, a tecnologia é hoje a maior aliada da inclusão, porque ela consegue dar escala e velocidade na resolução de grandes e complexos problemas da sociedade”, afirma o head de Impacto da EqualWeb, Jaques Haber.

