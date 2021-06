Sistema de educação da Positivo oferece solução personalizada para escolas

Positivo Tecnologia aposta na diversificação dos negócios e lança o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, sistema que reúne soluções de apoio à aprendizagem e promove avanços para um setor em transformação acelerada especialmente após a pandemia.

O Educacional é uma área de negócios com um modelo que integra e conecta tecnologia, escolas, editoras, empresas nacionais e internacionais, edtechs, ONGs e fundações para oferecer soluções de ensino-aprendizagem de acordo com a necessidade de cada instituição ou rede de ensino, de maneira personalizada e na velocidade que as mudanças acontecem.

“Conhecemos profundamente os desafios da educação brasileira. Há quase três décadas produzimos soluções educacionais para as diferentes necessidades e sabemos a importância de conectar tudo e todos para fazer a educação acontecer. Estamos colocando em prática um novo jeito de pensar e fazer a educação no Brasil”, diz Alvaro Cruz, vice-presidente do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação.

Para atingir esse objetivo, além de oferecer seu portfólio atual (modelo de negócio tradicional), o Educacional estruturou suítes pedagógicas e de hardware compostas por soluções próprias e de terceiros voltadas para a educação básica de língua portuguesa, matemática e steam (acrônimo em inglês para Artes, ciências, tecnologia, engenharia e matemática) e que atendem a escolas públicas e privadas.

Segundo Alvaro, há uma variedade de soluções – só edtechs são mais de 500 –, e as escolas têm dificuldade para identificar e escolher as mais compatíveis e alinhadas com sua metodologia e estrutura. Têm dificuldade também para avaliar o impacto de softwares e aplicativos no desempenho dos alunos. Além disso, não raramente, as escolas ficam presas com contratos longos às soluções que não as atendem mais.

“As suítes do Ecossistema Educacional foram pensadas para apoiar nessas dificuldades, pois incluem diagnóstico, curadoria e, se for preciso, indicação e mudança de rota, tudo baseado em análises e indicadores estratégicos integrados”, afirma o vice-presidente do Educacional. Ou seja, se no meio do caminho uma ferramenta deixar de atender a determinada necessidade ou outra melhor surgir, o modelo flexível da suíte permite alterar sua composição sem prejuízo ao investimento.

As edtechs também se beneficiam do modelo de ecossistema, uma vez que o Educacional promove seu acesso à área pública, permitindo que elas participem de licitações e contratos. A rede pública de ensino atende mais de 81% de todos os alunos matriculados em 2020 na educação básica do país.

