Simple Nutri lança iniciativa Juntos pela África para combater fome no continente

A desnutrição severa é uma realidade que atinge milhões de crianças todos os anos. Os dados mais recentes mostram que 282 milhões de pessoas passam fome na África. Mais de 3,2 milhões de crianças morrem todos os anos antes de completar 5 anos apenas na região subsaariana, sofrendo com os impactos pós pandemia e da guerra.

Com o intuito de combater essa realidade, a Simple Nutri, empresa brasileira com foco social, lança o movimento Juntos pela África, convidando toda sociedade para beneficiar a Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), uma ONG brasileira que atua na África desde 2009, e também tem projetos no Brasil.

A ação teve o apoio do músico Carlinhos Brown, que participou do vídeo de lançamento.

A iniciativa Juntos pela África tem como principal objetivo lutar contra a fome infantil nos locais mais carentes do mundo, abastecendo os centros nutricionais da FSF com o fornecimento periódico de alimentos desidratados, de fácil reconstituição e alto teor nutritivo, podendo chegar nas regiões mais isoladas e carentes dos países.

A operação será coordenada pela Fraternidade sem Fronteiras e visa atingir milhares de pessoas. Para fazer parte do movimento, qualquer pessoa pode apadrinhar doando pelo link ou entrando em contato com as organizações. A Organização atua também em países como Moçambique, Malawi, Congo e Senegal, oferecendo além de alimentação, cuidados com higiene e saúde, atividades pedagógicas, culturais, formação profissionalizante, construção de casas, educação e perfurações de poços artesianos.

Para o CEO da Simple Nutri, Rafael Romano, essa iniciativa tem um grande diferencial: “O Juntos pela África é uma iniciativa urgente no combate à fome em regiões com condições sub-humanas da África. A FSF faz um trabalho muito sério e de grande impacto há muitos anos na região, e através de sua coordenação, empresas, entidades e sociedade civil poderão se juntar neste movimento para alimentar crianças que sofrem com os piores cenários da fome no mundo. Vamos mostrar para as empresas como elas podem apadrinhar a iniciativa e vivenciar uma experiência única nesta importante participação.”

“Todo movimento para o bem é muito valioso. Essa iniciativa surge do coração de pessoas que querem agir pelo próximo e ficamos muito felizes por isso. Tudo o que pudermos fazer de esforços para mudarmos as realidades mais desafiadoras, faremos; e isso só é possível junto, então todos que puderem e quiserem se juntar a nós serão sempre muito bem-vindos”, afirma o fundador-presidente da Fraternidade sem Fronteiras, Wagner Moura Gomes.

Primeira entrega teve grande aceitação

No primeiro semestre deste ano, a Fraternidade sem Fronteiras realizou um projeto piloto com a entrega de alimentos doados pela Simple Nutri, em Madagascar, um dos países mais pobres do mundo, que possui mais de 22 milhões de habitantes e onde quase 50% das crianças menores de 5 anos sofrem com desnutrição crônica, sendo o décimo maior índice do planeta.

A parceria atingiu inicialmente cerca de 300 crianças, muitas delas desnutridas, que costumam fazer apenas uma refeição por dia quando se tem acesso a comida. Por meio do trabalho da FSF, através dos centros de acolhimento em Madagascar, as crianças receberam refeições completas, como risoto de carne, feijão e legumes e sopa com macarrão, carne e legumes.

Refeições da Simple Nutri preparadas na África

A FSF é uma Organização Humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação no Brasil e em países na África, em 74 polos de trabalho, onde oferece alimentação, saúde, educação, cultivo sustentável, construção de casas, entre outros. Em Madagascar, realiza o combate à desnutrição no sul da ilha junto a mais de 10 mil acolhidos.

A Simple Nutri trabalha, atualmente, com as principais organizações globais no combate à fome, fornecendo alimentos desidratados também para situações de emergência, já tendo enviado milhares de refeições para a Ucrânia, Haiti, Honduras, além de diversos estados brasileiros.

