Sílvio Meira e Rosário Pompeia lançam manifesto sobre o marketing do futuro

A partir das mudanças de negócios em plataformas, o cientista, professor e conselheiro de grandes empresas, Sílvio Meira, e a mestre em comunicação e consultora em marketing, Rosário Pompeia, identificaram alguns sinais importantes. E o que eles mostram? Que entramos em uma nova fase do marketing e que não é mais possível seguir a mesma receita de sempre! Por isso, Sílvio e Rosário decidiram reunir as tendências em um documento chamado de Manifesto sobre o Marketing do Futuro, que será lançado no dia 30 de março.

“Observamos que as teorias que aprendemos em relação ao marketing não estão dando conta de toda a revolução que estamos passando pela aceleração do digital. É preciso que tudo seja retestado, incorporando novos componentes, que não são apenas a inteligência artificial, mas a estratégia do marketing junto ao negócio. Precisamos ir além do combo de criação de conteúdos, anúncios e inbound”, diz Rosário.

De acordo com Sílvio Meira, construir o marketing do futuro exige mudanças estruturais nos departamentos de marketing das empresas. Ele demanda a criação de novas narrativas capazes de conectarem comunidades, tendo como pano de fundo uma troca significativa das antigas bases analógicas — ou analógicas digitalizadas — por um ambiente onde as pessoas estão no centro do negócio e redefinem, a todo tempo, não só o negócio, mas o mercado.

Com o Manifesto, os criadores do documento querem provocar os profissionais e organizações sobre novas formas de se fazer marketing, mas também receber opiniões, críticas e sugestões para que, em novembro, seja lançada uma versão atualizada incorporando todas as contribuições.

Algumas tendências apontadas no Manifesto:

No curto prazo, o esforço de marketing ficará mais caro com a inclusão de tecnologias, dados e maiores investimentos de empresas. No médio prazo, os custos irão cair e os retornos irão aumentar. Além disso, a pressão regulatória e os custos vão impossibilitar certos tipos de ações específicas. Será preciso criar ecossistemas para ter resultados.

Não teremos influenciadores como hoje. As narrativas serão cocriadas por um conjunto de pessoas e iremos perder a noção de quem as criou. Os robôs e a inteligência artificial também estão aí para isso.

Não irá mais existir marketing de produto. À medida que todo produto se torna serviço, toda estratégia de marketing será pensada para e orientada por serviços.

Para acompanhar o lançamento do manifesto, que será em 30 de março no Porto Digital, em Recife, às 15h, basta entrar no link do evento.

