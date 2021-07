Shows de Emicida e Arrigo Barnabé marcam lançamento de app da Cultura

Por Bússola

Pouco mais de um ano depois do lançamento da plataforma #CulturaEmCasa, a Secretaria de Cultura de São Paulo lança seu aplicativo com uma programação gratuita com grandes nomes da arte nacional. O aplicativo estará disponível para download nos sistemas iOS e Android a partir do próximo sábado, 17.

Na semana de estreia, haverá apresentações de Emicida, Auê, Débora Colker, Alinne Rosa, Marcos Suzano, Arrigo Barnabé e A Banda Mais Bonita da Cidade, entre outros. O app reúne também conteúdos de Teatro Sérgio Cardoso, Museu da Diversidade Sexual, OSESP, Jazz Sinfônica, Pinacoteca, São Paulo Companhia de Dança, Conservatório de Tatuí, Projeto Guri, Fábricas de Cultura, TV Cultura, Oficinas Culturais, Bibliotecas, e os Museus da Imagem e do Som, do Futebol, Índia Vanuíre, Casa de Portinari Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

Lançada em 21 de abril de 2020, a plataforma #CulturaEmCasa já registrou mais de 5,6 milhões de visualizações em 3 mil conteúdos disponibilizados. Por meio de parcerias, transmite ainda conteúdos do Rio Grande do Sul, como por exemplo, o “Festival de Cinema Negro em Ação” e os concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e o projeto “Música Conecta” com o Espírito Santo. Este mês também foi lançada parceria com o estado do Ceará, em que são transmitidos eventos artísticos de grande porte do cenário cearense como o “Cineteatro São Luiz”, “Porto Dragão Sessions” e “Zona de Criação”.

